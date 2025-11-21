El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
García Magán, a la izquierda, en la rueda de prensa de este viernes. R. C.

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

«Hay que dejar que los jueces actúen», dice el portavoz de la Conferencia Episcopal sobre el obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos a un menor

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

La Conferencia Episcopal (CEE) ha apelado a la «presunción de inocencia» para no entrar a valorar el caso de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ... y Ceuta investigado por un presunto caso de abusos a un menor en los años 90. «Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios», ha dicho este viernes el portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, y en la que ha recordado también «el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias que consideren».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  6. 6 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  7. 7

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza