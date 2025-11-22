Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5 Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirman la muerte de un hombre en Washington que tenía aves en una zona adyacente a su casa

Washington. Es el lugar que ha registrado la primera muerte en el mundo de una persona tras haber contraído la gripe aviar H5N5. El paciente estaba siendo tratado en el hospital desde principios del mes de noviembre.

Según explican las autoridades sanitarias de Estados Unidos la víctima mortal es un hombre del condado de Grays Harbor, un adulto que tenía problemas de salud subyacentes. Tenía en el patio trasero de su casa una bandada de aves domésticas mixtas. El departamento estatal detectó la gripe aviar en el entorno de dicha bandada, señalando a las aves de corral domésticas o a las aves silvestres como fuente probable de exposición.

Los análisis realizados por el Laboratorio de Virología Clínica de UW Medicine identificaron el virus como H5N5, convirtiéndose en el primer caso documentado en humanos en todo el mundo. El hallazgo fue posteriormente confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Se trata de un caso inédito, pero desde el Departamento de Salud quieren lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y destacan que el riesgo para la población sigue siendo bajo. Por el momento no se han detectado más casos positivos entre las personas que hayan tenido contacto con el paciente y no existe evidencia alguna de que haya transmisión de persona a persona. No obstante, por seguridad y control, los contactos más cercanos al fallecido están siendo sometidos a un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias competentes por si se manifestara algún síntoma.