Dos olas con muchas más diferencias que similitudes

Los surfistas siempre dicen que no hay dos olas iguales. Que aunque desde fuera todas las ondas puedan parecer casi idénticas, una vez dentro la rompiente es siempre diferente. En epidemiología ocurre exactamente lo mismo. Por mucho que los modelos estadísticos intenten prever la evolución de una enfermedad que ya ha pasado por su primer pico infectivo, son tantas las variables que entran en juego que al final la segunda ola o las sucesivas batientes raramente terminan pareciéndose a la original. En el caso específico de España y la covid las diferencias son evidentes de inmediato. Basta con echar un vistazo somero a las gráficas que escudriñan hasta dejarse la vista en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Las dos olas de coronavirus que ya ha vivido España no se parecen demasiado. La primera gran diferencia -explican los expertos de Sanidad- es que la primera onda fue una montaña pura y esta segunda ola no lo está siendo. Aunque el conocimiento actual sobre el virus es mayor y la capacidad de detección del sistema nacional de salud es mucho mayor, la situación epidemiológica en esta segunda ola es mucho más confusa. Las dudas son muchas, pero la gran diferencia a favor de esta segunda embestida es, sin duda, su menor mortalidad. Frente al casi millar de fallecimientos diarios que España 'pagó' para llegar a doblar la primera curva, ahora la mortalidad diaria es, de media, unas seis veces menor.