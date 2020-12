Los elixires para envejecer mejor, según Otín

Vaya por delante que con la salud no se juega, y que cualquier tratamiento que se realice o producto que se use debe hacerse bajo supervisión médica o de la mano de nutricionistas acreditados. Porque, según el profesor Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo y autor de 'El sueño del tiempo', un libro en el que trata de aportar al lector ciertas claves para ralentizar el envejecimiento, no hay nada mejor para vivir más que «reducir los tóxicos» que administramos a nuestro cuerpo -tabaco, alcohol, exceso de azúcar, contaminación-, llevar «una buena alimentación, hacer un poco de ejercicio y, sobre todo, ser felices». Porque evitar el estrés al que nos somete la sociedad actual y mantenernos en equilibrio con la naturaleza -dormir lo suficiente, recibir la luz del sol...- «son esenciales para que nuestro cuerpo y nuestra mente se conserven mejor y durante más tiempo». Partiendo de la base de que «la inmortalidad es una maldición», cree el investigador que lo que de verdad importa es envejecer en buenas condiciones.

Aún así, sí reconoce Otín que hay algunos elementos presentes en la naturaleza que está demostrado que ralentizan, de una forma u otra, el envejecimiento. O dicho de otra forma, que hacen que nuestro tiempo vital se prolongue al evitar posibles accidentes que den al traste con nuestra existencia. Durante la presentación de su libro a través de la página web de este periódico, habló de varios de ellos y apuntó dónde podemos encontrarlos.

Empezó hablando de la Metformina, un compuesto químico que está presente en la Galega officinalis, «una planta, la galegina». Y anunció que el año que llega se publicará un estudio sobre sus efectos en el ser humano que demostrarán que sí, que favorece la longevidad. Por ahora se usa, bajo prescripción médica, para combatir la diabetes, estimular la lactancia y aumentar la diuresis, en forma de tisana. Los investigadores tienen muchas esperanzas puestas en ella.

Otro de estos elixires de la juventud que los científicos tienen en su lista es la Espermidina, una poliamida aislada por primera vez, sí, en el semen humano, de ahí su nombre. Está demostrado que tiene un papel vital en la supervivencia de las células y que regula la longevidad en mamíferos a través de varios mecanismos. Hay quien la comercializa en forma de pastillas, pero qué mejor que obtenerla directamente de vegetales, las manzanas y el queso, «tan presentes en Asturias», comenta Otín. También está demostrado que el envejecimiento conlleva una inflamación crónica leve, por lo que antiinflamatorios como la aspirina, en pequeñas dosis, pueden ayudarnos a vivir más.

Otros elementos como la Rapamicina también se han demostrado efectivos a la hora de luchar contra los tumores cancerígenos, y su aplicación en ratones ha permitido prolongarles la vida un 38%, según un estudio publicado en 'Nature'.

La Nicotinamida adenina dinucleótido (NAD), presente en huevos, patatas, pollo, patatas y leche, o la quercitina, presente en algunas plantas medicinales, la cebolla, las manzanas, las uvas o el brócoli -y que hasta se está estudiando su utilidad para combatir la covid- son otros elementos que, aparentemente, ralentizan el envejecimiento. Como lo hacen algunas hormonas, como la Klotho y la FGF21, o los postbióticos, metabolitos que producen algunas bacterias.

Son los científicos quienes tienen que trabajar, pero, para envejecer mejor, bien está tener en mente estas claves y, sobre todo, como dice Otín, ser felices.

