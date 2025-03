«Oviedo merece una estrella Michelin»

ALBERTO ARCE oviedo. Lunes, 15 de junio 2020, 02:23 Comenta Compartir

Para Vicente Cabal (Oviedo, 1978), propietario de Cocina Cabal, uno de los restaurantes más reputados de la ciudad, la hostelería ovetense tiene una oportunidad de recuperarse de la crisis económica que se avecina si mira al pasado y copia el modelo de otro tiempo. «Hace veinte años, la zona antigua se llenaba a las seis de la tarde. En aquella época, no existía lo de salir de bares como se hace hoy día y ese modelo triunfaba» en establecimientos ya desaparecidos como el Medievo o el Equilibrio. «Ahora, salir un domingo por la tarde es algo que ya no existe».

A Cabal, el negocio de la hostelería le llegó de joven, cuando tenía que decidir cuál iba a ser su profesión para el futuro. En un momento -admite- en el que «no sabía muy bien qué hacer» con su vida. Eso sí: tuvo claro que, «si vas a hacer algo, tienes que tratar de ser el mejor».

Y así lo ha hecho durante estos veintidós años de trayectoria gastronómica que le ha llevado a cocinar, desde que recibiese las primeras lecciones en la desaparecida escuela de hostelería del edificio del Pavo Real del Campo de San Francisco, a rodar por toda España y a trabajar en locales de renombre como El Ermitaño, en Benavente. O a Girona con los hermanos Roca, siempre rodeado de estrellas Michelin.

«En Oviedo no hay ninguna estrella, pero la ciudad se la merece. Para nosotros, no es una meta. La meta es dar el mejor producto, tener gente y que se marchen de aquí encantados, pero sí es cierto que para Oviedo y su turismo gastronómico sería muy importante conseguir este reconocimiento», matiza.

«La idea de Cocina Cabal es algo cuerdo, perfecto, íntegro, trabajado, con detalles pero sin parafernalias en lo que comes», matiza el chef. Y es que, en estos tiempos de pandemia, miedo y cerrazón, la cordura prima sobre todo lo demás. «La gente ya no sale tanto por miedo, y luego hay otra que sigue sin trabajar y no tiene capacidad de consumir. Ya no es por miedo al virus, sino por miedo a la economía. Si no hay trabajo, no hay consumo». Por eso hay que ser cabales, reitera, como su apellido, «para salir adelante» hacia esa 'nueva normalidad' que llegará en forma de recesión económica.

«Simbiosis única»

En ese camino, no obstante, la hostelería no puede perder sus costumbres, como la de leer EL COMERCIO a primera hora de la mañana. Por eso, el diario decano no faltará en Cocina Cabal -advierte el chef-, ya que «prensa y hostelería, aunque nos hayan metido el miedo en el cuerpo, forman una simbiosis única muy difícil de remplazar», concluye. En ese sentido, las normas de la desescalada ya han sentenciado que leer el periódico en los bares no es un elemento de riesgo.