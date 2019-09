Los OVNIS existen, según EE UU Un objeto no identificado captado por la pantalla de un caza estadounidense. / R. C. Hay grabaciones realizadas desde aviones militares de artefactos voladores | Estados Unidos confirma que investiga tres vídeos hechos por pilotos que muestran «fenómenos aéreos no identificados» ISABEL IBÁÑEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 04:13

Todo radica, una vez más, en el significado de la palabra OVNI, Objeto Volador No Identificado (UFO en inglés), y nada más, sin suposiciones sobre un posible origen extraterrestre. Pero es un hecho que la Marina estadounidense acaba de confirmar que tres vídeos, compartidos ampliamente desde que 'The New York Times' y la Academia de Artes y Ciencias To The Stars (un grupo de investigación alternativo) los hicieron públicos entre 2017 y 2018, pertenecen a grabaciones reales realizadas por pilotos militares, y que están siendo investigadas porque corresponden a tres objetos voladores no identificados, lo que hasta ahora conocemos como OVNIS. Es decir: artefactos que están volando y que no se sabe lo que son. En la confirmación oficial evitan, sin embargo, utilizar el término habitual, UFO, y hablan de UAP, que significa en castellano Fenómenos Aéreos No Identificados.

«La Marina designa los objetos contenidos en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados», puntualizó Joseph Gradisher, portavoz del jefe adjunto de Operaciones Navales para la Guerra de la Información, a la web theblackvault.com, que se dedica a desclasificar documentos gubernamentales. Añadió que dichas grabaciones están siendo investigadas por el «peligro que representan» estos artefactos para la navegación aérea y que sigue sin haber autorización oficial para ser dadas a conocer públicamente. Para evitar que todo esto se infle y dé lugar a aseveraciones del tipo «los marcianos ya están aquí», apostilló que «generalmente se prueba que son objetos mundanos como drones, no naves extraterrestres. La frecuencia de las incursiones ha aumentado desde el advenimiento de drones y cuadricópteros». Agregó que estos avistamientos «ocurren con frecuencia».

En declaraciones a 'Time', el portavoz confesó sentirse sorprendido por la repercusión que sus afirmaciones estaban teniendo, pero se congratuló de que ello supusiera que el término UAP fuera «desestigmatizado», en referencia a que empezara a utilizarse con el sentido literal y no como automáticamente sospechoso de ser producto de una inteligencia proveniente de otro planeta. «La razón por la que estoy hablando es para quitarle hierro al asunto. Cuanto más hablo de ello, más dispuestos están nuestros pilotos a compartir sus testimonios».

Gradisher quiso explicar al sitio web la razón por la que ahora prefieren utilizar UAP en vez de UFO: «La terminología de Fenómenos Aéreos No Identificados se usa porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos u observaciones de aeronaves u objetos no autorizados o no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares».

Para la Academia de Artes y Ciencias To The Stars (fundada por el exmiembro de la banda de rock Blink-182 Tom DeLonge), estas declaraciones de la Marina suponen «el primer reconocimiento oficial de que los UFOS son reales y violan el espacio aéreo estadounidense».

'The New York Times' publicó el pasado mayo un amplio reportaje titulado 'El curioso caso de los OVNIS y la Marina estadounidense' donde el piloto de cazas Super Hornet F / A-18 Ryan Graves, en servicio los últimos diez años, hablaba sin tapujos. «Esas cosas estaban ahí arriba todo el día», zanjó.