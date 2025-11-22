El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Medios en la puerta de la clínica donde fue atendida la menor M.G

Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien

La familia explicó en el hospital que acudieron a Urgencias al persistir su malestar frente al testimonio de la dentista que sostiene que se marchó «perfectamente» del centro

A. Talavera/ M. García

Alzira

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:09

Comenta

La niña que falleció este jueves a causa de una parada cardiorrespiratoria tras acudir a una clínica dental de Alzira pasó unas cuatro horas en ... la consulta antes de recibir el alta. Así lo manifestaron sus padres a los médicos de Urgencias del Hospital de la Ribera cuando acudieron a las 16:52 porque la menor no respiraba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  8. 8 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  9. 9 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  10. 10

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien

Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien