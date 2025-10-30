El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Junts utiliza la citación del Senado para escenificar su ruptura con Sánchez: «Es usted como Houdini o un trilero»
Una de las mujeres afectadas por el desahucio observa la casa junto a su hijo menor de edad. Gorka Estrada
Desalojo de once personas en Donostia

«Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»

Los once inquilinos de una casa de Egia donde ayer se ejecutó un desalojo, entre ellos un menor, denuncian que el hombre que les subarrendaba las habitaciones «nos ha engañado y ha huido»

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Con los enseres que pudieron recoger y sin saber dónde dormirán dentro de unos días. En esta situación quedaron ayer once personas, entre ellas un ... niño y una mujer embarazada, tras ser desahuciadas de una casa del barrio donostiarra de Egia en la que vivían subarrendadas. Pagaban un alquiler de 600 euros por cada habitación, «con contrato y recibos» que lo constatan, a la persona arrendadora, que en este caso no era el propietario del inmueble. Precisamente aquí reside el conflicto por el que estas once personas están ahora en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  7. 7

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  8. 8 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas
  9. 9 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  10. 10

    El nuevo Código Ictus Asturias: un neurólogo disponible las 24 horas para agilizar el diagnóstico y coordinar decisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»

«Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»