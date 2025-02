La pandemia duplica la proporción de españoles que teletrabaja

Alfonso Torices Madrid Jueves, 18 de febrero 2021, 13:14 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

La pandemia ha duplicado casi de golpe el número de españoles que teletrabaja. El aumento era algo conocido por todos, pero un estudio sobre el uso de las tecnologías de la información de la Fundación BBVA, elaborado este otoño a partir de 5.000 encuestas en todo el país, le ha puesto cifras. Los españoles que teletrabajan son ya el 30%, cuando antes de la extensión del coronavirus no llegaban al 16%.

Pero lo más relevante que desvela este trabajo es que los protagonistas de está revolución laboral no solo están a gusto con el cambio sino que creen que incluso es beneficioso para las empresas. Dos de cada tres implicados considera que su productividad no se ha resentido por no acudir al lugar habitual de trabajo y que incluso ha aumentado, e idéntico 75% defiende que es una fórmula laboral que ha demostrado dar un buen resultado.

El 74% de los teletrabajadores utilizó la videollamada para coordinarse con compañeros, jefes, proveedores y clientes y la mayoría asegura que el sistema ha permitido mejorar su conciliación laboral y familiar. A seis de cada diez su empresa le proporcionó la asistencia técnica necesaria para el teletrabajo, aunque casi todos han tenido que montar la oficina con sus propios medios domésticos. Como únicas pegas ven la dificultad de mantener un horario regular de trabajo y la pérdida de contacto con sus compañeros.

Los medios de comunicación con ediciones digitales son los elegidos por el 75% de los internautas para informarse frente a las redes sociales, donde aseguran que abundan las noticias falsas

El análisis de la Fundación BBVA, que se compara con otro prospección similar realizada en 2008, muestra como la digitalización de la vida diaria en España es masiva -el 96% usa internet todos los días, el 60% cree que la red y el móvil son algo «esencial» en su vida-, que los ciudadanos ven más beneficios en el uso de las tecnologías de la información que perjuicios, que creen que hacen más cómoda su existencia, pero, al tiempo, temen por la privacidad y seguridad de sus datos, por los controles a los que creen que pueden estar sometidos por gobiernos, empresas, motores de búsqueda y delincuentes, y por el exceso de publicidad en las web.

Para ligar, mejor cara a cara

El estudio indica que con la pandemia el uso de internet ha crecido un 52% y el de las compras 'online' un 40%, hasta el punto de que aunque el 93% prefiere acudir al mercado a adquirir la comida y otros productos de primera necesidad un tercio ha terminado encargándolos con el móvil o el ordenador. En donde no cede la absoluta mayoría es en varios otros comportamientos muy vinculados a la seguridad y la privacidad. Entre el 89% y el 94% considera que para ligar o hacer amigos hay que acudir a bares, parques o clubes, pero no a la red, y lo mismo piensa el 90% o más de la necesidad de lo presencial a la hora de acudir a consultas médicas, o a pedir un crédito o una hipoteca.

Los españoles lo que han mostrado también es una gran confianza en los medios de comunicación convencionales a la hora de informarse de lo que consideran realmente importante en su vida, como es, desde hace un año, la evolución de la covid. El 75% de los españoles acudió a internet para conocer las últimas novedades sobre la pandemia y dos de cada tres de los que se conectaron a la red eligieron para informarse las páginas web de los periódicos y radios, los diarios digitales y las televisiones. Solo el 40% acudió a las redes sociales.

Según desvelan los propios españoles, es una cuestión de confianza. Los periódicos impresos con versión digital cuentan con una notable confianza ciudadana en la veracidad de sus informaciones, un 5,4 sobre 10. Al contrario, la confianza en el uso de la verdad por parte de las redes sociales es casi nula, pues les adjudican un claro suspenso, un 3,5 sobre 10.