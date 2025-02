El Papa asegura que le «duele el corazón» cuando ve a un cura bendiciendo armas

darío menor Corresponsal. Roma Jueves, 20 de mayo 2021, 21:17 Comenta Compartir

«Cuando me hablan de cómo está la política en el mundo, yo digo: Mirad donde hay guerras, ahí está la derrota de la política. Una política que no es capaz de dialogar para evitar una guerra está derrotada, acabada». El papa Francisco dejó esta advertencia este jueves durante un encuentro con jóvenes de diversos países, entre ellos un grupo de Valencia que siguió el evento por videoconferencia. En el acto, promovido por Scholas Ocurrentes, una red internacional impulsada por el Pontífice para promover la cultura de la paz y del encuentro a través de la educación, también hizo autocrítica a la Iglesia al confesar que le «duele el corazón» cuando ve imágenes de algún sacerdote católico bendiciendo armas. «Los instrumentos de muerte no se bendicen», reiteró.

Bajo el lema 'Soñar juntos el camino hacia un futuro mejor', en el encuentro Jorge Mario Bergoglio dialogó con estudiantes de las nuevas sedes de Scholas en Valencia, Washington y Sidney. Después de que los jóvenes valencianos le ofrecieran virtualmente una pelota de trapo como símbolo de humildad, el Papa reivindicó el valor de los orígenes. «Una pelota de trapo es recordar el origen, donde la gratuidad del juego resulta ser mucho mejor que la sofisticación ulterior. Es volver al origen de que el juego era la gratuidad de encontrarse. En el deporte y en la vida, si perdemos la gratuidad perdemos el partido», dijo.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que estaba acompañado por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y por el presidente del Levante, aprovechó la charla con Francisco para invitarle a visitar la ciudad levantina. «Cuando Dios disponga le esperamos en Valencia para que podamos darle un abrazo muy grande todos», comentó Cañizares. A Bergoglio se le acumulan así las invitaciones para viajar a nuestro país, pues Loyola, Toledo, Manresa, Santiago de Compostela y Ávila también le han manifestado la ilusión de sus vecinos por recibirle. De momento el Papa no ha dado señales de que tenga intención de visitar pronto España.