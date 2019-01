«Parece que se cae a pedazos» Los homenajes a Emiliano Sala se han sucedido en Nantes desde su desaparición. / AFP El futbolista argentino lleva desaparecido desde el lunes en el Canal de la Mancha. El piloto reconoció que estaba «un poco oxidado» Emiliano Sala mandó un audio a sus amigos desde la avioneta en la que viajaba A. VILLACORTA / AGENCIAS GIJÓN / MADRID. Jueves, 24 enero 2019, 04:10

«Estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos», les dijo el futbolista argentino Emiliano Sala a sus amigos a través de un audio de WhatsApp poco antes de que el lunes por la noche se perdiese su rastro mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha. Un mensaje que ahora a muchos les resulta premonitorio, porque en él, con el ruido del motor de la avioneta de fondo, también les confesaba: «Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá, qué miedo tengo!».

La revelación coincide, además, con un mensaje colgado en las redes por Dave Ibbotson, el piloto al mando del monomotor Piper PA-46 Malibu que trasladaba a Sala desde la localidad francesa de Nantes a Cardiff (Gales), también desaparecido y que admitió en Facebook poco antes de despegar que estaba «un poco oxidado» en el uso del ILS, el sistema de aterrizaje instrumental.

Y, mientras las especulaciones sobre lo que pudo pasar se suceden, los servicios de rescate de la isla de Guernsey reanudaron ayer la búsqueda de la avioneta privada en la que viajaba el jugador del Cardiff City. «Hay tres aviones y un helicóptero volando. También estamos revisando imágenes de satélite e información de telefonía móvil por si fuese de utilidad para la búsqueda», escribió la Polícia en Twitter.

Los esfuerzos no cesan, pero los socorristas coinciden en que las posibilidades de que los dos hombres hayan sobrevivido son «escasas» y barajan varias posibilidades, entre ellas, que la aeronave se partiese al caer al agua. Sin embargo, no descartan la hipótesis de que Sala y el piloto hubiesen conseguido realizar un amerizaje y se refugiasen en un bote salvavidas que llevaban a bordo. «No desestimamos nada. Estamos decididos a encontrar a estos dos hombres con vida», aseguraron los rescatadores.

El aparato en el que viajaban desapareció de los radares a unos veinte kilómetros de la isla en uno de los días más importantes de la vida de Emiliano Sala, que acababa de ser traspasado por 17 millones de euros, una suma récord, del Nantes al Cardiff. Su presidente, Mehmet Dalman, aseguró ayer que habían propuesto a su nuevo fichaje reservarle un billete en una aerolínea regular, pero que Sala prefirió organizar su propio viaje. «Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los preparativos para su vuelo, que, francamente, hubiese sido un vuelo comercial», dijo Dalman, pero él «rehusó e hizo sus propios preparativos».

Y, mientras que algunos se preguntan quién tendrá que abonar los 17 millones del traspaso -si el club galés, una compañía de seguros o el transportista, si se declara responsable del siniestro-, la familia del jugador se desespera. «Pasan las horas y no sé nada. Me da por pensar lo peor», declaró Horacio Sala, padre del futbolista, desde Progreso, localidad natal del joven, que, al igual que el mundo del fútbol, está conmocionada.