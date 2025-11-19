El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una persona de la comunidad Ekō pide detener la actividad de Petrobras en el Amazonas, en la COP30. EFE

¿Qué está pasando en la Cumbre del Clima?

Publicados los primeros borradores de las negociaciones y con un nuevo término impuesto por la presidencia brasileña que podría abrir una brecha en los compromisos, la COP30 avanza hacia un final incierto

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La madrugada de este miércoles se conocieron algunos borradores de las negociaciones de la Cumbre del Clima que se celebra en Belém. Una novedad es ... que las decisiones finales ('cover decisions'), que contienen las resoluciones y acuerdos políticos más importantes de la conferencia patrocinada por Naciones Unidas, se llama ahora 'mutirão', vocablo indígena para denominar al trabajo comunitario. No es anecdótico. El término impuesto por la presidencia brasileña incluye la propuesta que no sean solo los países participantes los que lleguen a esos acuerdos, sino también comunidades y empresas. Si ya era difícil poner de acuerdo a 123 participantes con sus distintos intereses, ahora luce algo más sombría esa posibilidad.

