66.000 niños sin pediatra en España Un médico atiende a un bebé en la consulta. / Fotolia Asturias es una de las comunidades autónomas con más plazas de especialistas por cubrir, según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria EFE Jueves, 14 febrero 2019, 19:14

Hay 66.000 niños en España que no tienen asignado ningún pediatra, ni médico de familia en sus centros sanitarios, por lo que para ser atendidos ante cualquier problema de salud deben acudir a los servicios de urgencias, una situación que los pediatras consideran «el principio del desastre». En la rueda de prensa de presentación del XVI Congreso de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la presidenta de este organismo, Concha Sánchez, ha asegurado que los niños no tienen asignado ningún profesional porque las vacantes no se cubren debido a las pésimas condiciones laborales que ofrecen a los médicos.

Sánchez ha explicado que, en concreto, hay 66 plazas de pediatría de Atención Primaria sin cubrir, sin ningún médico de esta u otra especialidad ocupándolas, teniendo en cuenta que cada profesional debería tener asignados a unos 1.000 niños. Así, en total, 66.000 niños no tienen un profesional de referencia que les atienda. «No tienen a nadie que conozca sus enfermedades, ni a sus familias, que tenga su historia clínica», ha lamentado la presidenta de la AEPap.

Con esta situación, esos niños tienen que ir a urgencias o a otros profesionales para que les atiendan ante cualquier problema de salud. «Es el principio del desastre de la Atención Primaria», ha incidido Sánchez, quien ha abundado en que entre las comunidades autónomas con más problemas para cubrir las plazas se encuentra Madrid, con más de 18 vacantes rurales y urbanas, además de 13 reducciones de jornada sin cubrir, sin pediatras desde las 18.00 horas.

También tienen problemas en la Comunidad Valenciana, con 15 plazas sin cubrir; en Castilla y León, con siete en zonas rurales de León y Burgos; en tanto que en Andalucía hay al menos 4 plazas en Granada, otras tantas en Almería y dos en Cádiz. Además, en Sevilla han quedado siete vacantes por cubrir por falta de aspirantes en el Plan Renove de Atención Primaria. Entre Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura hay 12 vacantes, tal y como ha detallado Sánchez, quien ha recordado que los pediatras deberían tener asignados 1.000 niños y hay comunidades donde esta cifra es mayor.

Así, en Madrid la media es de 1.162 niños(el 33,76 % tiene asignados más de 1.250); en Cataluña es de 1.139; en Baleares, 1.113; y también superior al millar en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

En este sentido, la presidenta de la AEPap ha afirmado que los pediatras están «decepcionados», «enfadados» e «indignados», ya que debería ser una prioridad política el hacer esfuerzos para que haya suficientes profesionales, que, además, están «enamorados de su trabajo». Sánchez ha pedido a los políticos «que pasen a la acción» y solucionen la situación porque los pediatras son los profesionales más adecuados para asistir a la población infantil en Atención Primaria.