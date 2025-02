«Pedimos una ayuda para comer»

ANA RANERA Domingo, 16 de agosto 2020, 02:28 Comenta Compartir

A los feriantes no les queda ya ni para comer. Son más de un centenar de hogares en Asturias viviendo de la feria y, en ellos, desde septiembre, no entra ni un solo euro. Fue entonces cuando acabó la temporada festiva que debería haberse retomado esta pasada primavera, pero la pandemia la arrasó y los dejó a ellos sin poder trabajar. Y, sin tajo, sobreviven como malamente pueden.

Agustín, Jesús, Saúl y Álvaro son cuatro de los que llevan once meses haciendo malabares para salir adelante. Con familias a las que mantener se ven tirando con muy poco y mirando a un futuro en el que no alcanzan a ver ningún destello al final del túnel. Agustín Pardo tiene 66 años, mucha vida como feriante a sus espaldas y un mar de dudas ante su mirada. A él le parece que nadie se acuerda de ellos, siente que su sector es el gran olvidado y ya no sabe qué van a tener que hacer para que alguien les haga caso y ponga remedio a tanto miedo. «No nos dejan trabajar, no nos dejan un espacio para que podamos montar algo y ganarnos la vida. No sabemos lo que vamos a hacer», dice.

A su edad, no se ve con posibilidades de buscar otras opciones laborales y así la inquietud por el futuro no va de largos plazos, sino de saber cómo acabar el día de mañana. «¿Dónde voy yo a buscar trabajo?», dice Agustín mientras explica lo que está viendo a su alrededor. «Hay familias que están pasando hambre. No recibimos ninguna ayuda, nos dicen muy buenas palabras, pero luego no pasa nada», asegura. «¿De qué vivimos?», insiste con una preocupación compartida por todo un gremio. Como por Álvaro Zapico que, ya también con una edad avanzada, no sabe qué va a hacer. «Mi hijo es joven y podría buscar otro trabajo, pero a mí ya no me cogen en ningún lado», reflexiona.

Con tres críos tira para adelante Jesús Soriano con la escueta pensión de viudedad de su madre. De ella les toca vivir ahora que las cuentas están a cero y que al menos hasta la próxima primavera no creen que nada cambie. «¿Quién aguanta esto?», se pregunta Jesús al tiempo que reclama alguna solución. «Solo pedimos una paga para poder comer, no es para nuestros gastos, es para comer», enfatiza. Él, a sus 43 años, ya está pensando alternativas, pero sabe que, dedicado toda la vida a la feria, le va a costar conseguir algo diferente con lo que ganarse la vida. «¿Dónde me meto yo ahora? Yo siempre me he dedicado a las atracciones y en lo mío me manejo que soy un as. Sé soldar, sé de mecánica... pero no tengo ningún título», explica. Él, al fin y al cabo, aprendió a base de mucha calle.

A Jesús le da rabia haber tenido que pedir ayuda, él es un profesional que nunca había tenido problemas para sacar a su familia adelante y no lograrlo, frustra. «Hasta ahora nunca nadie había tenido que ayudarme. Yo tengo una pista grande de coches de choque y un scalextric. No soy millonario, pero es que ahora no puedo ir ni a por un paquete de tabaco», se queja. Él quiere que lo dejen trabajar y si no lo dejan, que lo ayuden. «Si me dejan trabajar, yo no quiero ayudas ni nada. Tú déjanos trabajar que nosotros la panceta nos la sabemos ganar. Pero es lógico que si no me dejas trabajar, me des una ayuda», reivindica.

Gracias a la pensión de su madre también se mantiene a flote Saúl Olivar. «Estoy quitándole a mi madre lo que ella ha trabajado», se lamenta. Él también es padre «de una cría de once años» en una familia en la que todos son feriantes. «Toda la familia nos dedicamos a la feria, no es que esté solo yo mal, es que mi hermana y mi mujer están igual».

«Trabajar es un derecho», dice, y no le falta razón. «Pedimos que nos dejen trabajar y al menos ganar para comer y poder sobrevivir», sostiene. Él lleva la feria en la sangre, «soy la cuarta generación. Toda la vida me dediqué a esto y quiero seguir», asegura. A él le revienta tener que quedarse en casa y no poder montar su atracción, respetando las medidas que hagan falta, pero poniéndola en marcha para llevar algo de dinero a casa y que los suyos, como los de tantos, puedan vivir sin caridades. Como lo habían hecho siempre. Porque son trabajadores que nunca, «ni en los peores tiempos», necesitaron una subvención. «Y nosotros pagamos nuestros impuestos», afirman, por eso, se escapa de su entendimiento que nadie les dé una ayuda para comer. Al fin y al cabo, no piden tanto, solo están pidiendo comer.