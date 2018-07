El nuevo y peligroso reto viral que puede acabar en multa 'In my feelings challenge' es el nombre de esta temeraria práctica consistente en bajar del coche en marcha y bailar EL COMERCIO Gijón Martes, 24 julio 2018, 19:30

La proliferación de nuevos retos virales, algunos muy peligrosos y que se extienden como la pólvora en redes sociales está alertando incluso a la Policía. El 'reto del borrador', el 'Ted Pod Challenge' o el 'Reto 48 horas' son algunos de ellos. El último puede acabar en multa, y además cuantiosa. Su nombre es 'In my feelings challenge'

Es el reto viral de este verano y consiste en bajarse del coche en marcha y realizar una coreografía al compás de la canción 'In my feelings' del cantante Drake. El 'challenge', bautizado ahora con el título de la canción, lo lanzó el humorista estadounidense Shiggy en su cuenta de Instagram a finales de junio. En el vídeo que publicó, el cómico aparecía bailando el tema de Drake en medio de la calle, sin importarle los coches que iban pasando a su lado. «Do the Shiggy», jaleaba, y millones de personas siguieron sus pasos.

Como si de una competición para tentar a la suerte se tratase, no solo personas anónimas en todo el mundo, sino también famosos como Will Smith, Laura Escanes o Dulceida han caído en la tentación de subir sus vídeos realizando el reto de moda.