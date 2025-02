Perros veganos. Prohíben tener mascotas durante tres años a una pareja que impuso una dieta vegana a sus canes

Una pareja australiana ha sido condenada a una multa de casi nueve mil euros y a la prohibición de tener mascotas durante tres años por imponer una dieta vegana a sus perros, que acabaron «gravemente desnutridos» y un peso muy bajo.

Según relatan los ... medios locales, los propietarios fueron acusados de maltrato animal y de incumplimiento de la normativa para el bienestar animal. Durante cerca de tres meses, el principal sustento de los cachorros fueron los garbanzos, la quinoa, el arroz y otros cereales.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) decidió llevarse a los animales tras visitar varias veces el hogar de los canes, que aullaban desesperados y apenas podían moverse. Ambos fueron sometidos a un tratamiento de emergencia para superar su grave desnutrición.

Ula, la perrita, sobrevivió y fue adoptada pero su compañero Roo no respondió bien a la rehabilitación y ha sido sacrificado. Tres veterinarios independientes recomendaron esta opción dado el dolor que le generarían las secuelas «de por vida».

La pareja vegana quería a sus animales o eso afirmaba. En una de las primeras visitas de la protectora, los dueños relataron a los inspectores que el cachorro se había lesionado una pierna trasera al saltar del sofá. Ellos mismos habían creado una escayola casera dado que no tenían dinero para llevar al perro al veterinario. Tampoco para alimentarles con algo más que garbanzos y arroz.

Roo enía bajo peso, luchaba por ponerse de pie y sufría ampollas en el estómago debido al roce del yeso casero contra su piel. Ordenaron que le viera un profesional. Días después, cuando la RSPCA hizo un seguimiento del bienestar de los perros, el propietario mintió y dijo que se «habían ido con Dios».

En una posterior orden de registro, los canes fueron localizados terriblemente «demacrados». En la casa seguía sin haber comida para animales ni productos cárnicos. Mientras se llevaban a las malheridas mascotas, su dueño dijo al agente: «Si comes animales asesinados, nunca serás como nosotros, somos veganos y amamos a los animales«.