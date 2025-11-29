Peste porcina africana: ¿es contagiosa para las personas?

E. C. Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El medio rural español parece estar en jaque. A la reciente crisis provocada por la expansión de la gripe aviar, se suma ahora la peste porcina africana (PPA). Por primera vez en 31 años, cuando se dio por erradicada en el conjunto del país, se ha detectado un foco en España. Ha sido en el municipio de Cerdanyola del Valles, en Barcelona, donde se han encontrado seis jabalíes muertos por esta enfermedad.

El virus causante de la peste porcina es altamente contagioso entre las poblaciones de cerdos (domésticos o jabalíes silvestres), pero no afecta a los humanos. De acuerdo a la información difundida por el Ministerio de Agricultura, «las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos».

Asimismo, la peste porcina no afecta a otro tipo de animales. No obstante, es imprescindible controlar el foco ante el grave riesgo que supone para la cría porcina y las graves consecuencias que pueden derivarse para la industria porcina española. De hecho, aunque no se ha detectado ningún caso de cerdo común afectado, México y Japón ya han congelado las exportaciones porcinas procedentes de España.