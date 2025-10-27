El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un pingüino en mi ascensor aterriza en Gijón y llama a asistir a Dubasin: «Jonathan vente a nuestro concierto»

El grupo actuará en la Sala Acapulco y su cantante ha lanzado una simpática invitación al delantero rojiblanco, apodado como el ave que da nombre a la banda

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:20

La banda pop ochentera Un Pingüino en mi Ascensor regresa a Gijón con un concierto en la Sala Acapulco, donde repasarán sus grandes éxitos. Será el próximo 22 de noviembre.

En un vídeo difundido en redes sociales, el vocalista José Luis Moro aprovechó la coincidencia para invitar públicamente a Jonathan Dubasin, delantero del Sporting de Gijón, conocido entre la afición como 'el pingüino': «De pingüino a pingüino vente a nuestro concierto».

