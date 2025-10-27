Un pingüino en mi ascensor aterriza en Gijón y llama a asistir a Dubasin: «Jonathan vente a nuestro concierto» El grupo actuará en la Sala Acapulco y su cantante ha lanzado una simpática invitación al delantero rojiblanco, apodado como el ave que da nombre a la banda

La banda pop ochentera Un Pingüino en mi Ascensor regresa a Gijón con un concierto en la Sala Acapulco, donde repasarán sus grandes éxitos. Será el próximo 22 de noviembre.

El Pingüino de Madrid invita al Pingüino de Gijón @JDubasin a su concierto el próximo sábado 22 de Noviembre en la Sala Acapulco de Gijón. pic.twitter.com/etkEb64jPp — 1pingüinonmiascensor (@unpinguino) October 26, 2025

En un vídeo difundido en redes sociales, el vocalista José Luis Moro aprovechó la coincidencia para invitar públicamente a Jonathan Dubasin, delantero del Sporting de Gijón, conocido entre la afición como 'el pingüino': «De pingüino a pingüino vente a nuestro concierto».