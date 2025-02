«Para un pintor callejero, mejor olvidar el verano»

PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN, Jueves, 20 de agosto 2020, 02:37 | Actualizado 08:31h. Comenta Compartir

Fernando Montero lleva más de dos décadas ejerciendo de pintor en la calle y grafitero, un oficio que denomina con humor «uno de los más antiguos del mundo, como pueden constatar las paredes del arte rupestre». Uruguayo con residencia en Madrid, este verano lo hemos encontrado en Gijón con todos sus útiles de faena desplegados en el paseo de Fomento y montando allí su particular espectáculo de plástica en vivo y riguroso directo. «Todos los veranos me suelo hacer la ruta del norte, generalmente me muevo coincidiendo con el calendario festivo, porque en esos eventos es donde encuentro el lugar idóneo para trabajar. En esta ocasión, con los festejos suspendidos en todas las partes, me he tenido que ir un poco a la aventura, siguiendo allá por donde en otros años me había funcionado. Antes de Asturias estuve en Santander y en La Coruña, incluso me fui hasta el otro extremo a Cabo de Gata. Ahora regresaré a Madrid, porque la temporada parece que ha dado todo de sí, es decir, todo lo poco de sí, porque este verano, realmente para mí, es para olvidarlo».

El artista detalla que el principal inconveniente con el que se ha ido encontrando es la «dificultad de combinar la afluencia de público, algo que es inherente a la forma en que tengo de pintar mis cuadros, con el hecho de que no se fuesen a apelotonar sin mantener la distancia interpersonal de seguridad» y también con otro factor que asocia, igualmente, al impacto de la pandemia: «Está claro que la gente tiene poca plata o pocas ganas de emplearla en una cosa que no sea absolutamente imprescindible, y el arte, por desgracia, no está nunca entre esas prioridades. Yo lo comprendo perfectamente, pero lo he notado muchísimo en el descenso de ventas», declara. En todo caso y especialmente en el de su oficio, vinculado a la aventura diaria de moverse en la calle, afirma que lo sucedido en estos últimos meses le ha servido «para reinventarme, una de las cosas buenas que tiene el arte, ya que quienes nos dedicamos a ello, generalmente sabemos afrontar con creatividad los problemas». En ese sentido, relata que durante el confinamiento pasado en Madrid, se sirvió de las redes sociales para sacar a la venta sus piezas: «Pintaba en el balcón de mi casa y organicé sorteos con mis cuadros de homenaje a los sanitarios y tuve mucho éxito. Enviaba las obras por correo». Ahora de vuelta a sus cuarteles de otoño, desvela que va a poner en práctica un proyecto de cursos de grafiti que ha tenido tiempo de madurar en este verano «con más descanso del debido. La cosa es no quedarte quieto e ir siempre hacia adelante. Es lo que aprendes en la calle, es una buena universidad para la vida, porque es un mundo muy loco y un estímulo genial para cualquier artista», opina.

De su estancia en Gijón, se lleva un grato recuerdo: «La gente aquí es muy amable, muy cercana, incluso en las actuales condiciones y con un gran respeto hacia lo que haces. Me gusta venir aquí. Otros veranos también suelo ir a Avilés u Oviedo por sus fiestas». Este, repite, «mejor olvidarlo».