«La población ha dado la talla, ahora le toca a los poderosos mojarse» Adonina Tardón, ante uno de los ordenadores con los que teletrabaja para la Universidad. / MARIO ROJAS Adonina Tardón. Catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública «Si no es posible guardar la distancia social porque las aceras son estrechas habrá que crear zonas peatonales. Hay que reordenar las ciudades» LAURA FONSECA Gijón. Domingo, 7 junio 2020, 02:40

Lo primero que hizo Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventina y Salud Pública por la Universidad de Oviedo, nada más aliviarse las medidas de confinamiento fue «ir a ver a mi madre, Rosario, que a sus 90 años vive sola en su casina, con algo de ayuda asistencial, aunque está hecha una jabata». Esa misma madre, «ejemplo de mujer trabajadora», a la que cuando le confesó que quería ser epidemióloga le respondió: '¿epi, qué'?, relata entre risas. Adonina Tardón, hija de asturianos a la que nacieron en Madrid, conoció una pandemia anterior a la del coronavirus, la del VIH. Ella era jefa de la sección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cuando en 1981 el sida irrumpió en España. Esta experta dice que «los virus siguen siendo nuestro talón de Aquiles» y cree que tras el sacrificio que ha hecho la población confinándose durante meses ahora son poderosos quienes deben mojarse.

-¿Qué tal llevó el confinamiento? ¿Es de las que sufre el llamado 'síndrome de la cabaña'?

-¡Qué va! Tengo una suerte tremenda, ya que vivo en Biedes, en Las Regueras, el pueblo más precioso de Asturias. Eso sí, me peleo mucho con la fibra óptica porque la cobertura es muy mala en la zona rural.

-Como epidemióloga, ¿habrá cumplido a rajatabla, no?

-Si, estoy totalmente convencida de que la cuarentena ha sido el camino correcto. Me ha sorprendido cómo la población ha entendido la importancia de confinarse. Estamos hablando de gente que está poniendo en peligro su trabajo, sus ingresos... todo.

-La cuarentena la hicimos bien, pero la desescalada no tanto.

-Es normal que después de meses de confinamiento haya ganas de salir, pero no creo que la población vaya a olvidar lo que hemos pasado. Ahora le toca actuar a los ayuntamientos.

-¿Cómo?

-Reordenando el urbanismo. Si no es posible guardar la distancia social porque las aceras son estrechas o porque se producen aglomeraciones pues habrá que peatonalizar más zonas. En Gijón aplaudo que hayan cerrado al tráfico parte del Muro y ojalá no lo vuelvan a abrir.

-Como experta en salud pública, ¿cómo valora la lluvia de consejos de su colega Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias?

-En estas situaciones hay que explicar adecuadamente las medidas a seguir. Hay que tener en cuenta que esta es una pandemia del siglo XXI y no se parece en nada, por ejemplo, a la que tuvimos por el VIH y el sida en el año 1981.

-¿En qué se diferencian?

-Con el VIH tardamos dos años en saber cuál era el agente causal, sin embargo ahora en 15 días hemos tenido hasta la secuencia genética del COVID.

-¿Hay que hacer test masivos?

-Los test a todo el mundo no tienen utilidad epidemiológica porque hoy puedes dar positivo y mañana caer enfermo. Hay que hacer muchos test pero indicados. Me parece mal que los grupos poderosos, como siempre, se salten la ley y se hagan test sin una indicación médica.

-¿A quién se refiere?

-Pues, entre otros, a la liga de fútbol. No es de recibo que haya futbolistas con el test hecho y no lo tengan todos los profesionales sanitarios.

-¿No deberían hacer test a los futbolistas?

-Sin una indicación médica clara, no. Eso es un abuso de poder y crea ciudadanos de primera y de segunda. En España se debería regular cuándo se hace un test por coronavirus.

-El COVID demostró tener mucho más 'poder' del que creíamos. ¿Es un virus inteligente?

-Los virus son muy listillos, en general, y eso que son seres inferiores porque necesitan infectar una célula humana para poder reproducirse. El otro problema es que no tenemos tratamientos efectivos contra los virus.

-¿Son nuestro talón de Aquiles?

-Exacto, los virus son nuestro talón de Aquiles. Son muy sibilinos porque buscan el punto débil del cuerpo al que atacan.

Estudio de la Universidad

-El COVID parece haberle hecho bien al medio ambiente porque durante el confinamiento hubo menos contaminación...

-Es otra cosa muy curiosa. De hecho, en el departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Oviedo estamos haciendo un estudio sobre eso.

-¿Qué están estudiando?

-Vimos que el NO2, que es el indicador de contaminación ambiental que procede de los coches, disminuyó una tercera parte de enero a abril de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, las partículas PM-10 y las PM-2,5 se mantienen igual.

-¿Y eso qué significa?

-Las PM no dependen de los coches particulares...

-¿Y de quién dependen, de las industrias?

-Supongo. La industria ha seguido activa dando servicio a los sectores esenciales. Habrá que estudiar de qué fuente procede esa contaminación ambiental.

-¿Nos está dejando alguna enseñanza el coronavirus?

-Creo que hemos aprendido a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo en Asturias, donde disponemos de zonas verdes preciosas y un sistema sanitario de gran calidad. La población ha dado la talla, ahora le toca a los poderosos mojarse. ¿Podemos encontrar una vacuna contra el coronavirus y no podemos generar energía no contaminante? No me parece normal.

-¿Habrá vacuna para el COVID?

-Si, la habrá, pero hay que esperar. Se está invirtiendo mucho dinero en diferentes grupos de investigación, pero ojo, que esa vacuna tendrá que ser pública y de acceso a todo el mundo.

-¿Teme una vez más por la actuación de los poderosos?

-Me lo ha quitado de la boca.