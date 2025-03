«Poco a poco la clientela se anima»

SHEYLA GONZÁLEZ Avilés. Lunes, 15 de junio 2020, 02:23 Comenta Compartir

El Maruxa, en la calle La Fruta de Avilés, es uno de los bares más míticos de la ciudad. Durante ocho décadas sirvió compuestas a los avilesinos y, ahora, reconvertido en sidrería, sigue haciéndolo de la mano de María Cristina Muñiz y de su hijo, Manuel. Compaginan los culinos con elaboraciones basadas en la cocina tradicional, aunque son muchos los que siguen acudiendo en busca de las patentadas compuestas, una receta de los dueños del bar, que «siguen trayéndolas para que la clientela pueda disfrutar de ellas», explican.

Cuando en marzo llegó la orden de cerrar el negocio, tan solo un mes después de haberse hecho cargo de la sidrería, fue un jarro de agua fría. Una crisis que los dueños y propietarios del establecimiento ayudaron a sobrellevar. «Tenemos que agradecer a la familia que no nos pasaran ningún tipo de gasto durante el tiempo que estuvimos cerrados. Se portaron muy bien y eso ayudó a poder aguantar», destaca Muñiz.

No abrieron el día que se permitió colocar las terrazas. «La nuestra es pequeña. Además, esta calle es muy fría y el negocio no está enfocado a ello. Preferimos esperar unos días a poder aprovechar el interior», señala la propietaria, que además recuerda como la primera semana tras la reapertura fue «horrible. No había casi gente. Empieza ahora a notarse que, poco a poco, la clientela se va animando. Sobre todo, los fines de semana. Para la hostelería, la normalidad aún no ha llegado. No estamos ni parecido a como era antes».

En cambio, los nuevos protocolos establecidos para la atención al público confiesa que los han «automatizado», aunque tener que llevar la mascarilla puesta durante toda la jornada «es lo que se lleva peor. Aún tenemos que acostumbrarnos a respirar con ella». La clientela también se ha amoldado a la nueva situación, aunque controlar todos los detalles, «especialmente el aforo, es más complicado. Aún me cuesta decirles que no pueden entrar porque no hay sitio, pero al final es por el bien de todos».

Dedicarse a la hostelería les viene de lejos a María Cristina y a Manuel. Junto al Maruxa regentan Amor a primera birra, hasta ahora ubicado en la calle Fuero y que en breve se trasladará a la plaza del Carbayedo. «Era algo que teníamos en mente para hacer a finales de año, pero vimos la oportunidad al ver que en carnaval quedaba libre el local. La crisis del coronavirus lo ha acelerado todo. El bar se quedó pequeño y con poca terraza. Era el momento», detallan.

La clave para mantenerse activo en este sector consideran madre e hijo que es «que te guste la gente. Si no, no te puedes dedicar a ello. Además, a nosotros nos encanta el casco histórico de Avilés y por eso estamos en él».