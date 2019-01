Polémica en Francia tras las declaraciones del escritor Yann Moix: «Soy incapaz de amar a una mujer de más de 50 años» AFP El presentador televisivo asegura en una entrevista que prefiere «los cuerpos de mujeres más jóvenes, eso es todo. Punto y final» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 9 enero 2019, 21:06

La edición francesa de la revista Marie-Clarie publica una polémica entrevista al escritor y presentador de televisión Yann Moix en la que afirma que es «incapaz» de amar a una mujer de más de cincuenta años.

Ganador de varios premios literarios, el popular autor galo señala sin tapujos en la publicación que «Venga, no exageremos. No es posible... Demasiado, demasiado mayor»

Moix indica asimismo que, en su lugar: «Prefiero los cuerpos de mujeres más jóvenes, eso es todo. Punto y final. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una de cincuenta no lo es en absoluto».

El autor remata sus palabras añadiendo que se decanta en sus citas por féminas asiáticas, en particular coreanas, chinas y japonesas. «Es quizá triste y para las mujeres con las que algo, pero el tipo asiático es lo suficientemente rico, grande e infinito como para no sentirme avergonzado».

Los comentarios han causado un gran revuelo en las redes sociales. Algunas mujeres han optado por burlarse de sus palabras. Como Marina Foïs, una conocida cómica francesa que está a punto de cumplir 49, quien ha afirmado en su cuenta de Twitter que solo le queda «un año y 14 días para acostarse» con el novelista.

Plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec #yannmoix#inchallah ça se fait 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 — foïs marina (@foismarina) 7 de enero de 2019

La ex primera dama Valerie Trierweiler tuiteaba contra Moix en el contexto del cuarto aniversario del ataque terrorista al periódico satírico Charlie Hebdo. Trierweiler compartía la portada que portagonizaba en la citada publicación junto al siguiente texto: «Tuve el honor de estar en @Charlie_Hebdo_ gracias a Honoré hace exactamente cinco años. Hoy le dedico este dibujo a #YannMoix».

J’avais eu l’honneur d’être en Une de @Charlie_Hebdo_ grâce à Honoré il y a très exactement cinq ans. Aujourd’hui je dédie ce dessin à #YannMoixpic.twitter.com/75MKGHB4mg — Valerie Trierweiler (@valtrier) 7 de enero de 2019

Otras féminas de esa edad protestan publicando fotos de su cuerpo en sus cuentas personales. Así lo ha hecho la periodista y escritora Colombe Schneck, de 52 años, que ha subido una instantánea de su trasero en Instagram, que borraba más tarde: «Aquí están las nalgas de una mujer vieja de 52 años. Vaya un imbécil que está usted hecho. No sabe lo que se está perdiendo, panzudo con cerebro diminuto», decía en el texto.

Las redes también se han llenado de imágenes de estrellas de cine cercanas a la cincuentena, como Halle Berry y Jennifer Aniston como muestra de desaprobación.

Ante la avalancha de críticas recibidas, lejos de disculparse, el presentador hacía unas declaraciones a la radio francesa RTL en las que se reafirmaba, diciendo que él no era responsable de sus gustos sobre el sexo opuesto. «Me gusta quien me gusta y no tengo que responder frente a un tribunal del gusto», ha aseverado antes de justificar su decisión apuntando que «las mujeres de cincuenta tampoco me ven a mí. Tienen mejores cosas que hacer que estar con un neurótico que escribe y lee todo el día. No es fácil estar conmigo».

Moix ha ganado varios premios literarios incluido el Goncourt y el François Mauriac de la Academia francesa por su primera novela, «Jubilations Vers le Ciely», ha dirigido tres películas y es el presentador de un popular programa televisivo.