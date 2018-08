La Policía alerta del envío masivo de mails que extorsionan con vídeos sexuales Los agentes aseguran que se han registrado varias denuncias en comisarías del Principado | Estas son las recomendaciones si se recibe uno de estos correos EFE Viernes, 3 agosto 2018, 14:00

La Policía Nacional ha alertado de una campaña de extorsión a través del correo electrónico donde se amenaza a los destinatarios de los mensajes con que su ordenador ha sido infectado y se ha grabado un vídeo comprometido mientras visitaba páginas pornográficas.

El correo electrónico fraudulento se envía desde una cuenta genérica (@outllook.com o @gmail.com) y en la misma se asegura que se han conseguido los contactos del usuario afectado y se facilita, para más credibilidad del correo, una contraseña asociada a la cuenta.

Algunos de estos mensajes están redactados en inglés y en otras ocasiones se reciben mal traducidos al castellano, con claros errores gramaticales y expresiones, por lo que se han realizado mediante traducciones automáticas por Internet, lo que evidencia el origen extranjero de esta estafa.

La Policía Nacional ha recomendado ignorar este mensaje, al tratarse de un intento de estafa y ha recordado que los equipos informáticos no han sido infectados, ni han conseguido sus contactos, ni hay vídeo alguno.

Si en el cuerpo del correo se ha facilitado la contraseña y el destinatario la ha utilizado en algún servicio, la Policía pide que se cambie en todas las páginas, ya que eso significa que se ha filtrado y ya puede ser conocida por terceras personas.

La Policía no ha logrado aún conocer cuál ha sido el servicio de Internet que ha podido sufrir una brecha de seguridad por la que se haya podido filtrar cantidades ingentes de cuentas de correo electrónico, o bien si éstas se corresponden a ataques anteriores conocidos con los que los ciberdelincuentes comercian con los datos, siendo empleados por otros para estos fines.

Este engaño viene a ser una campaña de correos masivos (conocida como SPAM), dada la facilidad en difundir con pocos «clicks» de ratón una ingente cantidad de correos electrónicos a listas de correos electrónicos obtenidos fraudulentamente.

La Policía Nacional, a través de su cuenta en Twitter (@policia) ha alertado de estas y otras amenazas, así como de noticias y consejos de seguridad de gran utilidad para la ciudadanía.

Entre las recomendaciones policiales se pide que no se abran correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado, no contestar a estos mails ni enviar información personal, tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus así como utilizar contraseñas diferentes para cada servicio.