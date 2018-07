La Policía alerta sobre la última estafa a través del correo electrónico «No respondas, no pinches ningún link, no reenvíes, denuncia», aconsejan los agentes EL COMERCIO Gijón Martes, 31 julio 2018, 22:15

La Policía ha vuelto a publicar un aviso en su cuenta de Twitter sobre el último intento de estafa que circula a través del correo electrónico. «Otro intento de estafa por email. Si sospechas sigue estos consejos: No respondas, no pinches ningún link, no reenvíes, denuncia», recoge a través de un tuit la Policía de Madrid.

⚠️ Otro intento de #estafa por email

Si sospechas sigue estos consejos;



✅ No respondas

✅ No pinches ningún link

✅ No reenvíes

✅ Denuncia



Para más info @osiseguridadpic.twitter.com/mRxbVI6Naz — Policía de Madrid (@policiademadrid) 30 de julio de 2018

Se trata de una campaña de correos masivos en los que se asegura —en un español mal traducido— que el ordenador en cuestión ha sido infectado por un virus y se ha grabado un vídeo comprometido del usuario mientras este visitaba páginas pornográficas. Además, se asegura haber conseguido todos los contactos del usuario y se amenaza con enviarles dicho vídeo si no se hace un pago en bitcoins.

🚨¡Atención!🚨 Los ciberdelincuentes no descansan y continúan con el envío del email de extorsión amenazando de la difusión de imágenes de contenido sexual, pero esta vez traducido al español. #OSIaviso.

👉🔗⚠️https://t.co/fXtFEdJmAl — OSI Seguridad (@osiseguridad) 30 de julio de 2018

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) también se ha hecho eco del intento de estafa y ha asegurado que simplemente es esto, un intento, y que el ordenador de quien lo recibe no está infectado. Por ello, recomienda ignorarlo y, sobre todo, no realizar ningún pago.