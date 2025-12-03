El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández. E. L.

La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»

El subdelegado del Gobierno de España insiste en que se mantiene la línea de que no hay terceros implicados

Enara López de la Peña

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

Avanza una investigación que tiene a la ciudadanía jienense en vilo. Tras finalizar el luto oficial por la muerte de las dos menores halladas muertas en el parque de La Concordia la madrugada del viernes al sábado, prosigue la labor de la Policía Nacional, que se está realizando «con una gran intensidad».

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, a preguntas de los periodistas, señalando que se «exprimen» todos los medios en la investigación policial y se desarrollan las líneas de investigación, aunque hay una que se mantiene sobre las demás, y es que «no hubo participación de terceras personas», tal como se ha ido indicando desde el primer día del triste hallazgo.

El martes se terminó de recabar las declaraciones de los testigos, amigos y familiares, así como la pareja de una de las menores, en las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional en la capital jienense. «Ya se ha podido poner en manos de los técnicos los móviles, con bastante información, y el resto de actuaciones se desarrollan, así como las que son menos visibles», ha comentado el subdelegado.

De hecho, la información de los móviles será clave en la resolución del caso, donde las menores se intercambiaron mensajes incluso estando en el mismo lugar físicamente, en teoría, y con los que se envió a los familiares, a modo de despedida. Algo que ellos consideran «sospechoso», pues el estilo de escritura no encajaría con el de un adolescente.

Sobre si se va a pedir la declaración de más personas o los siguientes pasos a dar, Fernández ha afirmado que «en cuanto la policía judicial considere que se puede seguir ampliando información con otras líneas de actuación, lo hará». Por el momento, se subraya que la teoría inicial del suicidio se mantiene.

El informe preliminar de la autopsia estaría ya en manos de la jueza, pero por el secreto de sumario decretado en el caso, no se podrá comunicar hasta que este se levante. Habrá que esperar, según ha recordado el subdelegado, a que se tenga el informe definitivo, «que puede tardar más días».

Asimismo, preguntado sobre posibles teorías o acusaciones de una familia a otra de las fallecidas, el subdelegado ha insistido que no va a «comentar o responder sobre otras hipótesis más allá de las líneas oficiales de investigación». Y ha subrayado que la sociedad, dentro de lo que cabe, puede estar «tranquila» y que la investigación policial sigue su curso.

