La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña La dentista que también está siendo investigada por un delito contra la salud pública ha quedado en libertad con cargos

M. García/ A. Talavera Alzira Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:04

La propietaria de la clínica dental de Alzira a la que acudió una menor de seis años para realizarse un tratamiento el pasado 20 de noviembre y pocas horas después falleció ha sido detenida este miércoles por la Policía Nacional.

A las 12:20 llegaba a la Comisaría de Alzira arrestada como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La mujer ha permanecido durante varias horas en dependiencias policiales y ha salido en libertad a la espera del correspondiente juicio.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana investiga este caso para determinar cómo se produjo la muerte de la niña de seis años y la intoxicación grave de otra menor de cuatro años que tuvo que ser ingresada en la UCI tras someterse también a un tratamiento en este clínica dental.

Cabe recordar que la dentista declaró ante los medios el día después del suceso que la niña «había salido perfectamente» de la consulta y que se había sometido a una sedación para la extracción de varios dientes de leche y para llevar a cabo unos empastes, según informa Las Provincias.

Sin embargo, Sanidad clausuraba la clínica dental el pasado 21 de noviembre al señalar que ésta no contaba con autorización para realizar este tipo de sedación intravenosa, aspecto que, sin embargo, ha sido puesto en duda por algunos profesionales del sector, quienes consideran que existe un cierto vacío legal en este sentido.

Desde aquel momento se puso en marcha una investigación policial pero también del servicio de inspección de Sanidad para esclarecer los hechos y analizar los fármacos utilizados en la sedación de las dos niñas afectadas.

Pocas horas antes de la detención de la propietaria de la clínica dental de Alzira, la Policía arrestaba en Valencia al anestesista que llevó a cabo las sedaciones como presunto autor de los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto.

La otra menor de Alzira que sufrió una intoxicación grave tras someterse a varios tratamientos dentales salió el martes del Hospital Clínico de Valencia donde había estado ingresada durante doce días.