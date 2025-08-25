El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Comisaria provincial de Alicante. PN

La Policía frustra en Alicante un brindis de lujo con dinero falso

Los detenidos, de entre 22 y 26 años, usaron billetes falsificados para pagar una botella de champán de 850 euros

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:54

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres varones tras intentar pagar una botella de champán de lujo en una zona de ocio de Alicante utilizando billetes falsos. Los agentes imputan a los jóvenes, de entre 22 y 26 años, un presunto delito de estafa y falsificación de moneda.

La investigación policial tuvo su inicio con una intervención en una zona de ocio de Alicante, en la que detuvieron por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación de moneda a un varón tras haber intentado pagar una botella de champán valorada en 850 euros con billetes falsificados.

Los agentes intervinieron al detenido un total de 18 billetes de 50 euros que a simple vista contaban con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, tras ser analizados detenidamente, comprobaron que algunos de los billetes compartían entre ellos la misma numeración, lo que era síntoma claro de que estaban falsificados.

Además, el responsable del establecimiento entregó otro billete de 50 euros a los agentes que compartía numeración con algunos de los billetes intervenidos.

A raíz de esta primera detención, los agentes comenzaron una investigación en la que en primer lugar se confirmó la falsedad de dichos billetes tras ser analizados por los especialistas de la BIBE (Brigada de Investigación del Banco de España). Además, esta falsificación ha sido considerada como peligrosa por estos especialistas por la calidad de los mismos.

Posteriormente los agentes realizaron diversas comprobaciones con el objetivo de averiguar si el detenido u otros implicados habían utilizado más billetes en la zona. Así se identificó a otro varón que acompañaba al detenido en el momento de los hechos y que pidió a este que le diera la cartera donde guardaba los billetes falsos para evitar que fueran descubiertos por los agentes cuando procedieron a su detención. Finalmente el segundo varón fue también detenido por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad de moneda, detallan fuentes policiales.

Durante la investigación los agentes identificaron a un tercer implicado en los hechos. Se trata de un hombre que había comprado un vehículo al segundo detenido y le había pagado con 1.000 euros en billetes falsos de 50 euros, billetes que éste, junto con el primer detenido, habrían utilizado para pagar bebidas alcohólicas en una zona de ocio de Alicante. Finalmente, este tercer implicado fue localizado y procesado.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

