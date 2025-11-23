El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Puerta principal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Jesús Signes

La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira

La clínica dental donde fue atendida la menor no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa y la Conselleria de Sanidad trata de determinar la trazabilidad del fármaco

A. Rallo y Javier Martínez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación del caso de la niña fallecida tras una sedación anestésica en una clínica ... dental de la localidad valenciana de Alzira. Las primeras pesquisas se centran en determinar la dosis que administró a las niñas un anestesista que trabajaba en la clínica privada, sin la correspondiente autorización sanitaria, y la trazabilidad del fármaco que causó la muerte de la menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  7. 7 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  8. 8 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  9. 9 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  10. 10 Los dueños de la casa que ardió en un incendio en Oviedo: «Tras las llamas y las lágrimas, ahora toca pensar en el seguro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira

La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira