La Policía Nacional avisa sobre el bulo difundido por redes sociales

Viernes, 20 septiembre 2019, 18:28

La Policía Nacional ha advertido a través de su cuenta de Twitter sobre la falsedad de un anuncio que circula por las redes «por enésima vez» en el que supuestamente el cuerpo policial avisa de una nueva forma de robo que se da en las calles.

En el falso aviso, se explica que unos ladrones se valen de un niño supuestamente perdido que lleva una dirección en la mano. Una vez que alguien accede a ayudarle y llevarle a casa, ahí le esperan los delincuentes para robarle.

¡Este #bulo vuelve a circular por enésima vez😰! #Nopiques 👉 y dile a quien te lo mande que solo confíe en información recibida a través de fuentes oficiales directas pic.twitter.com/heSQ8rD4mm Policía Nacional (@policia) September 20, 2019

La Policía Nacional insiste en que ese aviso no ha sido difundido por ellos y que no se debe confiar en ningún tipo de información que no llegue de fuentes oficiales. En el falso aviso además, se ve de fondo un escudo de la Policía de Colombia.