Parque de la Concordia en Jaén. A. C.

La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén

Los cuerpos han sido hallados en un parque de la ciudad

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

La Policía Nacional investiga la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos han sido hallados en la madrugada de este sábado en el parque de la Concordia de la capital jienense.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta, parece ser que se descartarían terceras personas.

Las mismas fuentes apuntan al secreto de sumario decretado, mientras se aguarda a la autopsia de los cuerpos y a la propia investigación de la Policía Nacional en marcha para esclarecer estas muertes, según cuenta Ideal.

