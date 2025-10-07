El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer observa su ordenador. D. Pedriza

¿Por qué la Policía recomienda buscar tu nombre en internet?

Realizar esta práctica con cierta frecuencia puede ser muy útil para nuestra seguridad

P. Á.

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 17:59

Lejos de ser un acto ególatra, buscar tu nombre en internet con cierta regularidad puede ser un acto muy importante. De hecho, la Policía Nacional lo aconseja y esgrime varios motivos. El primero y más evidente es conocer qué se dice sobre ti en la red, es la única opción que hay de tratar de controlar esa información.

«Si encuentras informaciones sobre ti que no deseas que sea accesible en la red, toma medidas», apunta la Policía, que también habla sobre las redes sociales. Y es que en ocasiones puede aparecer en Google alguna imagen que hayamos subido a nuestros perfiles en redes sociales de la que no nos sintamos especialmente orgullosos, aunque nos hayamos olvidado de ella. Por ello los agentes recomiendan también «revisar la configuración de privacidad» en estas plataformas.

Y hay otro importante motivo para hacerlo: «detectar posibles suplantaciones de identidad». Así, por ejemplo, puedes detectar si alguien ha creado un perfil en redes sociales con tus datos, algo que se puede denunciar en las propias plataformas.

