«Hay que dar positividad a la gente»

Jorge Fernández Castrillón regenta con su hermano Roberto la cafetería y restaurante Ébano, un local situado en una zona habitualmente muy transitada por la proximidad de los Juzgados y la estación de trenes que, durante la pandemia, ha perdido gran parte de su afluencia de personas. Esa es la primera percepción que el hostelero ha notado desde la reapertura del negocio hace una semana: «Realmente está muy flojo. Estamos acostumbrados a un ritmo de trabajo bastante intenso, sobre todo por las mañanas y por decirlo, quitando hierro al asunto, ahora trabajamos con demasiado relajo». En cualquier caso, afronta la situación «confiado en que el movimiento irá remontando poco a poco. Ya hemos pasado por épocas malas y de esta también saldremos».

Por lo que respecta al perjuicio económico causado por los casi tres meses de cierre, Fernández afirma que «no hemos cuantificado las cifras, pero damos el año por perdido: lo que llevamos hasta ahora y lo que nos queda. A partir de este momento se trataría de equilibrar las ventas al mantenimiento del personal, que va a ser lo más difícil. Estamos mentalizados de que si vendes 20, en lugar de 40, al menos no tienes la caja cerrada. Lograr que sea rentable es la idea, aunque sabemos que va a llevar tiempo y que debemos adaptarnos a la nueva situación», explica. Entre las opciones que contemplan para ello está la de poner en marcha un servicio de comida a domicilio: «Hay que intentarlo todo y puede ser un aliciente para dar salida a lo que no va a venderse en el local». Entre las dificultades a las que se enfrentan, la restricción de aforo les afecta especialmente, como a todo el sector: «Tenemos un local con una capacidad bastante amplia y ahora con 15 mesas ya está lleno. Es cierto que la demanda tampoco está siendo la misma, pero claro que repercute negativamente». Confía en que «se vaya levantando la mano en Asturias, que no ha sido muy afectada por la pandemia, y de los dos tercios actuales se pase al 75% que ya permiten en las terrazas. Espero que no tarden, porque la salud es importante, pero la economía también».

Es consciente de que «nuestro negocio no es una excepción a lo que vive toda la hostelería» y que ante el panorama crítico «de nada sirve lamentarse. Es mejor dar positividad al público, aunque dentro lleves lo que hay. La gente ya tiene bastantes dramas y es bueno transmitir que hay que seguir adelante». Muestra su confianza en que el verano pueda ofrecer el tirón que necesita el sector para arrancar: «Aunque habrá que ir viendo lo que sucede, pienso que vamos a contar con la gente de aquí y con los visitantes que elijan Gijón para venir». Recibe con gratitud iniciativas como la de EL COMERCIO: «Es una idea magnífica, porque necesitamos apoyos».