La precariedad laboral obliga a positivos en Covid a saltarse el confinamiento Vecinos de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) son sancionados por no respetar las restricciones a las que el pueblo está sometido desde principios de septiembre

J.M.L. Ciudad Real Domingo, 13 de septiembre 2020, 13:58 | Actualizado 14:04h.

Teletrabajar desde casa es una quimera cuando te dedicas a trabajar esporádicamente en labores agrícolas o en la industria hortofrutícola y, a veces, ni siquiera con contrato. Es la realidad que están viviendo vecinos de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), único municipio de Castilla-La Mancha confinado por haberse disparado los casos de Covid-19. El confinamiento se inició a principios de septiembre y fue ratificado por un juzgado de Ciudad Real pero vecinos de esta localidad de 12.000 habitantes se lo saltan –algunos tras haber dado positivo- desplazándose de noche por caminos rurales a los que difícilmente llega la labor de vigilancia de la Guardia Civil. Una escena que recuerda a los estraperlistas de la postguerra.

El motivo de este «incivismo» no es otro que la necesidad de salir a trabajar para ganar algo de dinero con el que sobrevivir. Y es que esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto la precariedad laboral en la que viven cada día muchos ciudadanos. Lo reconoce la propia subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, Ángeles Herreros. «Entendemos que hay gente que si no trabaja no cobra y necesita subsistir», apunta la subdelegada del Gobierno, quien añade que se están buscando soluciones con los servicios sociales «para que estas personas cumplan el aislamiento en condiciones dignas al mismo tiempo que todas las administraciones debemos trabajar en resolver este problema».

Fiestas patronales

Bolaños de Calatrava acumula 530 casos de Covid y 3 fallecidos desde que comenzó la segunda ola de la pandemia. Datos que inquietan a su alcalde, Miguel Ángel Valverde, preocupado también porque la Feria y Fiestas de Bolaños, dedicadas al Santísimo Cristo de la Columna, comienzan en unos días. Por ello, ha enviado un mensaje a través de las redes sociales del Ayuntamiento en el que apela «a la responsabilidad de los ciudadanos para que las familias reduzcan sus contactos sociales en las celebraciones a sus núcleos de convivencia habituales y evitemos así los rebrotes». «Hay que seguir redoblando esfuerzos para evitar contagios y comunicar si alguien ha estado en contacto con alguna persona contagiada. Si no, va a ser muy difícil que volvamos cuanto antes a una situación de normalidad», señala el alcalde, que ha pedido colaboración a sus vecinos «para extremar todas las medidas de restricción».