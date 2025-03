BELÉN G. HIDALGO tineo. Jueves, 11 de junio 2020, 02:32 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

Renacer. Es quizás la especialidad del hotel-restaurante Palacio de Merás, un edificio que resurgió en 2009 para dar vida al primer hotel de lujo de la villa tinetense, capaz de albergar a los peregrinos y servir menús del día y cafés a quienes se acercan a este rincón del suroccidente asturiano. Más de diez años después, sus puertas se cerraron por una crisis sanitaria que vino a dar portazo a un 2020 prometedor. «Estaba siendo el mejor año de nuestra historia. Desde Semana Santa en adelante estaba prácticamente lleno, tanto el hotel como el albergue de peregrinos», confiesa Benjamín Alba (Tineo, 1974). «Despúes de diez años, logras que funcione de verdad y se viene todo abajo», lamenta, a la espera de que sea un escenario «puntual».

Hace apenas un mes puso en marcha la terraza y, poco a poco, confía en volver a coger el ritmo de antaño. «Hay clientes que aún te preguntan si pueden pasar. La gente no se atreve a comer en el salón, sin embargo, la terraza se anima sin problema con el buen tiempo», asegura Alba. El hotel también acoge huéspedes, que en su mayoría son empleados de empresas que trabajan en el concejo. «Hay reservas para los meses de julio y agosto, pero va muy poco a poco. Tineo es un pueblo y hasta que no se abran fronteras, el movimiento será mínimo», vaticina Alba, convencido de que la clave para restablecer la normalidad pasa por recuperar la confianza.

Alba ha depositado la suya en el 2021 y el Año Santo. «El Camino de Santiago ha crecido muchísimo», argumenta, tras indicar que algunos peregrinos han reprogramado la ruta ante la incertidumbre ocasionada por la crisis sanitaria. También espera que la baja incidencia del coronavirus en la región sea un atractivo para el turismo rural y se reactive el día a día en la villa para recuperar los desayunos y las comidas que llenaban cada día su negocio.

Su reto más inmediato pasa por sacar del ERTE a una decena de los 15 empleados de la plantilla. «Será a partir de la semana que viene. ¡A ver qué pasa!». Las normas de higiene, por ahora, han logrado implemetarlas con normalidad. «Lleva más tiempo y más trabajo y no puedes aumentar el precio. La Administración debería apoyarnos más», reivindica Alba.

Lo que no ha cambiado en el Palacio de Merás es su apuesta por la prensa, sobre todo, la regional. Sigue esperando en el mismo lugar a que un avezado lector compagine café y actualidad. «Algunos clientes le cogieron miedo», reconoce Alba, que no dudó en desmontar el mito sobre el contagio a través del contacto de ejemplares compartidos. «La gente sigue viniendo a tomar el café y leer el periódico. Aquí no somos muy tecnológicos y se lee mucho en papel», explica el tinetense. «La prensa es un servicio más al cliente», concluye.