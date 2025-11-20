El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Premios CIONET Vocento 2025: los mejores proyectos tecnológicos y líderes digitales del año

Por quinto año consecutivo, CIONET, la comunidad global de líderes digitales, y Vocento galardonan los mejores proyectos de transformación tecnológica ('Proyectos y Líderes Digitales') puestos en marcha en España

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:30

Los Premios CIONET Vocento 2025 reconocen los logros de los equipos especializados en tecnología de diversas compañías, evaluados por un jurado compuesto por reputados profesionales de la comunidad tecnológica. El evento se celebra en la sede de Vocento en Madrid, con el patrocinio de MOEVE, Kyndryl y Software One.

Los galardones, un referente en el sector, premian el impacto diferencial de las acciones emprendidas en plena era de la transformación digital y la sostenibilidad, desde las propias de la Inteligencia Artificial o el Big Data a la ciberseguridad, las operaciones cloud… Vectores todos que contribuyen al progresivo desarrollo de la economía del siglo XXI.

Ejemplos de innovación en su más amplio sentido, en la forma de trabajar, pero también en la de pensar, para consolidar este acelerador de competitividad empresarial. Ejemplos de liderazgo pero, ante todo, de trabajo en equipo, en una celebración del esfuerzo colectivo definida por Juan Carlos Fouz, Managing Partner de CIONET Iberoamérica como «una fiesta de las personas y de la tecnología, con la presencia de los arquitectos del futuro al definir el curso de la innovación».

