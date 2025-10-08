De la forja de cañones a la vanguardia tecnológica

Noelia A. Erausquin Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:41 | Actualizado 11:11h. Compartir

El 24 de febrero de 2022 Europa se despertó con el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, aún no se podía prever cómo cambiaría el mundo en apenas tres años, en buena medida por ese conflicto bélico, y también por el nuevo contexto geopolítico marcado por la polarización, la guerra comercial y el fin, incluso, del multilateralismo. Todo ello está llevando al continente a plantearse por primera vez en décadas que debe hacerse responsable de su propia defensa. Sin embargo, aunque la situación actual fuera difícil de pronosticar, aquel año y casi al mismo tiempo del arranque del conflicto, ya se constituía en el Principado la Asociación Empresarial de Tecnología de Asturias para el Desarrollo de la Industria de Defensa, cuya marca es Asturias Hub Defensa. Desde entonces, su relevancia así como su tamaño no ha hecho otra cosa que crecer, hasta convertirse en el premio EL COMERCIO a la iniciativa empresarial de esta edición.

En aquel inicio no tan lejano, no se podía ni imaginar el protagonismo que iba a alcanzar este sector en muy poco tiempo ni el papel que puede tener en la reindustrialización de la comunidad que, por otra parte, tiene una larga trayectoria ligada a este tipo de actividad. De hecho, en esta región ligada tanto al carbón y a la siderurgia, el primer horno alto puesto en marcha tenía como objetivo suministrar materia prima a la fábrica de armas que ya existía a finales del siglo XVIII en Trubia. Ahora la comunidad busca situarse como líder en la construcción de vehículos blindados y en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para el sector.

El Asturias Hub de Defensa surgió, precisamente, con el objetivo de posicionar al Principado como referente en de la investigación y el desarrollo tecnológico en este ámbito y para facilitar la competitividad de las organizaciones, especialmente de las pymes. Aunque está constituido principalmente por estas, también se integran en él grandes compañías tractoras, startups y un centro tecnológico, Idonial, llamado a ser el centro de referencia del Principado. La intención es que se puedan abordar de forma conjunta retos estratégicos que de forma individual resultarían más complejos o incluso imposibles. De esta forma, se aúnan capacidades, se ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas y se consiguen desarrollar proyectos competitivos en diversas temáticas. Entre ellas, destacan la fabricación avanzada, los nuevos materiales, los textiles inteligentes, los gemelos digitales, los sensores y sistemas electrónicos, los vehículos no tripulados, así como la protección personal o la inteligencia artificial, entre muchos otros.

En sus inicios, el hub estaba formado por apenas una veintena de empresas, aunque en la actualidad ya superan el medio centenar con 3.000 trabajadores directamente involucrados en el sector. Y la mayoría, como suele suceder con aquellos ligados a la industria o la innovación, cuentan con alta cualificación y mayores salarios que la media, a lo que hay que añadir todo el empleo indirecto que promueven.

Aunque hay distintos bailes de cifras, este sector supone entre el 10% y el 15% del Producto Interior Bruto asturiano, con grandes e históricos exponentes como las factorías de Santa Bárbara Sistemas y Rheinmetall, antes Expal, ambas en Trubia, que han sido las grandes tractoras de la asociación. A las que ahora se suman nuevos actores en la comunidad, comoIndra, que recientemente ha adquirido El Tallerón de Duro Feguera para centralizar su nueva división de vehículos militares terrestres. Pero, a su vez, hay todo un ecosistema de compañías, en muchos casos con tecnologías duales, que también pueden tener un uso civil.De hecho, muchos conocimientos u objetos que ahora vemos como cotidianos tuvieron su desarrollo en el Ejército, desde internet y el GPS a los microondas, las gasas o las latas de conserva. Así, en la asociación se integran compañías del metal, incluida Arcelor, otras especializadas en robótica, maquinaria de todo tipo o fabricación aditiva.

Ampliar Una asamblea del hub.

De hecho, el hub divide en seis grandes área s la actividad de las compañías que lo integran. La primera tiene que ver con el diseño, la ingeniería y la fabricación avanzada, para lo que las empresas utilizan herramientas y técnicas de vanguardia de forma que puedan crear conceptos, prototipos y modelos de sistemas militares. La segunda tiene que ver con la protección del combatiente, lo que implica proporcionar atención médica de calidad, mejorar su resistencia física y mental, y minimizar los riesgos y lesiones. Una tercera área se centra en la robótica, los vehículos autónomos y la fabricación avanzada y supone el desarrollo de sistemas de armas, plataformas de vigilancia y seguridad y vehículos capaces de operar sin la intervención humana. La cuarta es la fabricación aditiva e integra tecnologías como la impresión 3D para construir componentes capa por capa a partir de materiales como plásticos, metales o cerámicas. Esta permite la producción de piezas complejas y personalizadas de manera más rápida y económica en comparación con los métodos tradicionales. Una quinta agrupa a las empresas especializadas en armamento, munición y sistemas de defensa, que desarrollan, producción y mantenimiento de una amplia gama de componentes, sistemas y servicios relacionados con el uso de armas y municiones. Y la sexta abarca a aquellas sociedades especializadas en tecnologías de la información, la realidad virtual y aumentada, así como simuladores, herramientas y sistemas basados en computadoras y software que desempeñan un papel crucial en el apoyo a las operaciones militares.

Por otro lado, en el nuevo contexto geopolítico, con el anuncio de grandes inversiones en materia de defensa por parte de Europa, está aumentando el interés por el sector de empresas que, aunque no se dedican estrictamente al ámbito militar, sí pueden presentar productos o servicios para él. El hub, precisamente, les puede ayudar a dar ese paso, mientras coordina al resto de agentes relacionados con estas actividades. Entre sus objetivos, explican desde la asociación, está ese papel, así como el de apoyar el incremento de la presencia de proveedores tecnológicos regionales y demandantes de tecnología en la cadena de suministro del sector.

Otras de sus metas son identificar y ejecutar proyectos de demostración que sirvan como pruebas de concepto con capacidad de implantación en el sector en el corto y medio plazo; coordinar acciones para captar fondos a nivel nacional e internacional y aumentar la reputación tecnológica y visibilidad de las empresas asturianas entre los principales agentes tecnológicos de la defensa.

Pero el papel de este hub va más allá y afecta también al plano institucional. Así, busca mejorar la involucración de la Dirección General de Armamento (DGAM) y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) en el tejido industrial y tecnológico de Asturias; y ser un referente prioritario para el Ministerio de Defensa, de forma que logre tener influencia en el desarrollo de políticas tecnológicas para el sector.