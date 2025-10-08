Una larga cadena de valores

'Matinal', una alegoría del «milagro cotidiano que supone el periódico», es el título del collage que Pelayo Ortega creó para los Premios EL COMERCIO y del que cada año se entrega una reproducción rubricada por el artista.

Compartir

Desde 1998 que EL COMERCIO celebró la primera entrega de sus premios anuales hasta hoy, un centenar de entidades, empresas y personalidades se subieron al escenario para recibir nuestros galardones por unas trayectorias basadas en el afán de superación, en el sacrificio constante y en el compromiso firme por el bienestar de la sociedad en la que vivimos. Año tras año, edición tras edición, el periódico ha ido con sus protagonistas engarzando los eslabones, ahora más de cien, de una cadena de valores que expresan todos juntos la pujanza de una comunidad que se esfuerza en seguir recorriendo la senda de la prosperidad.

Al repasar esa larga lista de reconocimientos que han ido conformando el palmarés de los premios otorgados por este diario se puede llegar a la conclusión de que todos ellos fueron indudablemente atinados en el momento en que se decidieron. Pero no solo eso. Más relevante aún es que, con el discurrir del tiempo, cualquiera de ellos podría ser nuevamente merecedor de volver a subir al podio, pues transcurridas estas tres décadas continúan siendo actores esenciales de la región que seguimos construyendo. Mujeres y hombres, instituciones sociales y empresariales que mantienen viva la luz que ilumina el horizonte de Asturias. Tal circunstancia supone un gran motivo de orgullo para esta cabecera y la fuerza que nos mueve para continuar incrementando la nómina de reconocimientos.

La cadena se alarga ahora con otras seis incorporaciones que van marcando con las huellas de su desempeño el camino del ejemplo. Se trata del altruismo de las asociaciones de donantes de sangre del Principado, que en esta ocasión la Redacción del periódico ha considerado que son merecedoras del Premio a la Acción Social. El talento investigador de la astrofísica Noemí Pinilla Alonso, galardonada con el Premio de Ciencia por su tarea en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, enriqueciendo con su labor la investigación regional. En la categoría Iniciativa Empresarial se distingue al Hub de Defensa, que con su impulso contribuye a la generación de todo un ecosistema de empresas en torno a un sector declaradamente estratégico para la reindustrialización de la comunidad autónoma.

En las virtudes de los galardonados encontramos el mejor antídoto contra el desánimo

La extraordinaria artista Marisa Valle Roso, convertida en una de las grandes voces del panorama musical asturiano, es la elegida para recibir el Premio de Cultura. La distinción en el apartado de Deporte es para Luis Enrique, el excepcional futbolista y ahora mejor entrenador del mundo, baluarte del tesón en el deporte de alta competición. Y en Proyección de Asturias se reconoce la trayectoria de Sidra Trabanco coincidiendo con una doble celebración, la de su centenario como empresa, que ha llevado la sidra natural fuera de nuestras fronteras, y la que ha sido convertida en bandera para los asturianos, la declaración de la bebida patria como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Con el repaso al quehacer de los anteriores galardonados, la unión de estos seis nombres y la estela que todos nos van dejando como legado, acumulamos muy buenas razones para la esperanza. Con ellos se pone de manifiesto que existe capacidad y experiencia suficiente para continuar edificando esa sociedad mejor a la que aspiramos. En sus virtudes encontramos el mejor antídoto contra el desánimo. Y mostrarlas a través de estos reconocimientos también forma parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación.