Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo El autor, que ya ha sido detenido, fue a comprar gasolina para verterla sobre la barra del establecimiento

S. R. Viernes, 22 de agosto 2025, 10:13 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano por incendiar en la tarde del miércoles la barra del bar 'Las Postas', ubicado en la Avenida de Cádiz, del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca, tras pedir «mayonesa o kétchup» para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros.

Según ha contado el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero, este suceso ha sido «una sorpresa» ya que, en principio, el hombre mostró «normalidad» ante la falta de ambas salsas. Caballero ha descrito el episodio como «muy desagradable» y aún se pregunta por el por qué de la situación.

El incidente tuvo lugar sobre las 19.14 horas, cuando el cliente llegó al bar y «pidió dos montaditos y dos cervezas». Después pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenían. «Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más», ha detallado.

Según el propietario, ante la negativa, el autor del episodio contestó que «no había problema», aunque volvió a insistir después a otra de las camareras que atendía en la terraza del establecimiento. Posteriormente y con «normalidad», se dirigió a una gasolinera que se encuentra a unos «20 o 25 metros» de la cafetería. «Allí pidió una botella de agua, la vació y la llenó de gasolina», ha explicado Caballero.

Es entonces cuando se dirigió al bar, preguntando de nuevo por acompañamiento para su montadito. Cuando el camarero reiteró la falta de «mayonesa o kétchup», el hombre vertió la gasolina sobre la barra, tal y como puede observarse en los vídeos grabados por las cámaras de seguridad y difundidos por el propietario, y dio lugar a una explosión que, por suerte, no ha provocado heridos.

«Imagínate el fuego que se formó. Había niños delante, personas pasando la tarde. Fue tremendo», ha indicado el propietario, quien ha continuado que una de las empleadas corrió tras el individuo avisando del incidente que había provocado. «Por suerte, dos chicos la escucharon y lo detuvieron hasta que llegó la policía».

Diez mil euros en daños materiales

Los daños materiales, según ha comentado Caballero, están estimados entre siete mil y diez mil euros, aunque, para el dueño «el dinero es lo de menos». «Eso ya da igual, se repone. Pero lo importante es que no ha habido heridos. Imagínate si llega a afectar a alguien», ha lamentado.

Gracias a la intervención y al trabajo de profesionales en el establecimiento hasta las 5,30 horas, «porque había que abrir a las 7,00 horas», 'Las Postas' ha retomado con «normalidad» su actividad durante la mañana y mediodía de este jueves y ha podido restaurar los daños causados, así como la maquinaria afectada. «La gente ha venido tan normal, se han ofrecido a ayudarnos. Tenemos una clientela muy fiel», ha dicho Caballero.

Por su parte, sí que ha sufrido daños el autor del episodio, pues, durante el vertido de la gasolina, una de sus manos quedó afectada por las llamas, según ha contado la Guardia Civil de Sevilla a esta agencia. Tras su detención, que se produjo después de la sucesión de los hechos, fue llevado a un centro de salud para ser atendido.

Actualmente, se encuentra bajo custodia de las autoridades y, previsiblemente, será puesto este viernes a disposición judicial. Al detenido por los hechos se le atribuyen delitos de daños e incendio con peligro para las personas.

Temas

Guardia Civil