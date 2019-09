Principado y Universidad cierran filas en torno a Otín tras retirarle 'Nature' un premio Carlos López-Otín en una reciente entrevista. / PABLO LORENZANA La revista investigó 97 trabajos de su laboratorio y halló fallos en las imágenes de 18, nueve de ellos con el bioquímico como firmante principal LUCÍA R. LORENZO/ M. F. A. GIJÓN. Viernes, 27 septiembre 2019, 03:47

Nuevo varapalo para Carlos López-Otín. La revista 'Nature' ha decidido retirar su 'premio mitad de carrera' por su tarea como mentor al bioquímico de la Universidad de Oviedo, que lo recibió en 2017 por su tarea de tutoría ejemplar junto a Margarita Salas, Carlos Belmonte y Lluis Torner. En un anuncio publicado en su página web, aclara la prestigiosa publicación que, sin querer poner en cuestión la carrera del científico, los errores hallados en algunos de sus trabajos son incompatibles con el citado galardón. Esta decisión concitó ayer el cierre de filas unánime en la Universidad y el Principado. Tanto el rector, Santiago García Granda, como el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, respaldaron la tarea del científico y le trasladaron su apoyo.

Y eso que la retirada del premio viene acompañada de nuevas críticas a su trabajo. Porque la razón que arguyen va más allá de los ocho articulos retirados este mismo año por 'Journal of Biological Chemistry' publicados entre 2000 y 2007, atiende a un investigación realizada por ellos mismos: «'Nature' inició una investigación en 97 artículos procedentes del laboratorio del profesor López-Otín entre 2012 y 2019. Se encontró que 18 artículos contenían problemas con las imágenes, incluidos algunos que ya habían sido identificados en PubPeer [un sitio web de debate científico], y el profesor López-Otín fue el autor principal en nueve de ellos», anota el comunicado remitido por la revista a este periódico. En ese mismo texto, se aclara, sin embargo, que la investigación realizada no ha sido en absoluto profunda: «No hemos realizado una investigación en profundidad de estos temas, pero hemos alertado a las revistas interesadas en los nuevos casos. Nuestra tarea ha sido sacar una conclusión sobre cómo estos problemas se reflejan en la tutoría en el laboratorio del profesor López-Otín».

Entienden que el hecho de que haya errores en nueve artículos en que su nombre figura como autor principal es particularmemente significativo. «El autor principal en un artículo es responsable del grupo de investigación que contribuyó principalmente a cada artículo, por lo tanto, los nueve artículos en los que el profesor López-Otín fue el autor principal son de particular importancia. Después de considerar toda la información disponible, los jueces de los premios originales y los editores jefe de 'Nature' anteriores y actuales concluyeron que los problemas identificados no son proporcionales a la tutoría de alta calidad del laboratorio de origen, y que el premio de tutoría debe ser retirado», explican en la nota firmada por los editores Magdalena Skipper y Philip Campbell. «No se realizó ninguna otra evaluación de la validez o el valor científico del trabajo del profesor López-Otín y la decisión de retirar el premio no debe considerarse una crítica de ningún otro aspecto de su investigación», apuntan.

Esos comunicados se suscribían en Londres, mientras en Oviedo se volvía a cerrar filas en torno a la figura del investigador y se denunciaba la caza de brujas en la que está inmerso en el último año, a raíz de que se hiciera pública la retirada de los ocho artículos citados. El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, alzaron sus voz para reclamar que acabe esta «mala racha». El propio rector aclaró que la retirada del galardón de 'Nature' no pone en cuestión su tarea como investigador. Ayer se puso en contacto con él para mostrarle su apoyo y resaltó que el oscense ha demostrado «a lo largo de su carrera» su capacidad para liderar grupos de investigación. «Ahí están las cátedras y los investigadores repartidos por toda España que salieron de su grupo», añadió. Auguró algún ataque más, le mandó ánimos y valoró su gran capacidad de trabajo para hacer frente a este varapalo, de gran impacto mediático, que «se notará».

«Espero que sea ya el último coletazo, lo que se está haciendo al doctor López-Otín es injusto», subrayó Borja Sánchez. Así, explicó que este caso es «como si se estuviese cuestionando el descubrimiento de la penicilinia porque Alexander Fleming en vez de detectar un 'penicilium' hubiese sido otro tipo de hongo». Trasladó el consejero «todo el apoyo del Principado».