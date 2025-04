Las principales noticias que debes conocer al empezar el día

EL COMERCIO Gijón Martes, 29 de septiembre 2020, 08:22 Comenta Compartir

-Los problemas de transporte en Secundaria complican el regreso a clase de 54.100 alumnos. El 93% de los estudiantes asistió, incluidos los que ya tuvieron enseñanza 'online'. Faltaron los de Laviana y los que están en cuarentena. Aumentan los contagios entre los agentes de la Policía Nacional y local. Un trabajador de la Residencia Mixta da positivo en una jornada en la que se registraron 64 casos nuevos. El CSIC crea una mascarilla con antiviral y un test con un 98% de fiabilidad. La directora, Rosa Menéndez, adelantó algunos de los proyectos en marcha del organismo para hacer frente a la pandemia de covid.

-Las empresas con limitaciones parciales también podrán acogerse a los nuevos ERTE. ElGobierno aprueba hoy una prórroga de los expedientes hasta el 31 de enero, que mejora las exoneraciones de las cotizaciones sociales.

-Varamiento masivo de calderones tropicales en la cala Morís, en Carreño. «No se recuerda una situación similar en al menos los últimos treinta años», dicen los especialistas.

-El Supremo confirma la inhabilitación de Torra y aboca a Cataluña a elecciones. El Superior de Cataluña ejecuta de inmediato la condena y el ya expresident acata el fallo por su desobediencia «contumaz y reiterada».

-«Aarón no entiende por qué no le dejan volver al colegio con sus compañeros». El Principado no permite a tres alumnos del colegio de educación especial San Cristóbal recuperar el curso perdido por la pandemia.