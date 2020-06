Las principales noticias que debes conocer al empezar el día Policía en un control a la entrada de Oviedo. Estos son los temas que marcan la actualidad de este viernes 26 de junio EL COMERCIO Gijón Viernes, 26 junio 2020, 08:20

-Adrián Barbón pide a la Policía que actúe contra el «relajamiento social». Advierte de que desmontar el hospital del recinto ferial no implica que se autorice la celebración de la Feria de Muestras en Gijón. Medidas de la 'nueva normalidad' que no deberías olvidar. El uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio siempre que no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros con otros individuos, bajo multa de 100 euros. España trata de atajar 40 brotes aunque solo una decena preocupa. El foco del centro de Cruz Roja en Málaga se dispara con 89 contagios | Madrid detecta 32 positivos llegados a Barajas entre mayo y junio | En busca y captura al paciente 0 del brote de Cáceres.

-La reforma de la Administración autonómica incluirá la supresión de servicios y organismos duplicados. Encomienda a Cofiño la reorganización del personal y a Cárcaba el chequeo de la red de empresas públicas para una gestión más eficaz.

-El Gobierno prorroga los ERTE hasta septiembre y tres meses el paro para autónomos. Gobierno, patronal y sindicatos alcanzan un acuerdo 'in extremis' para ampliar las ayudas.

-Un trabajador muere aplastado por una roca de dos toneladas en Cancienes. A. G. F., praviano de 40 años y empleado en una maderera, abría un camino de acceso cuando la piedra se desprendió y lo atrapó. Murió en el acto.

-La familia de Yencer agradece el dispositivo de búsqueda: «Fue excelente». «Pasan los días y la realidad nos atropella», lamenta la tía del joven que se ahogó en la playa de San Lorenzo. Hoy será despedido en Oviedo.

-Insípido empate del Sporting. Los rojiblancos no supieron mantener el gol inicial de Álvaro Vázquez. Paso corto para el Oviedo. Tercer empate consecutivo de los azules en el Tartiere.