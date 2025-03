«Mi prioridad es que mis chicos cobren»

PABLO A. MARÍN ESTRADA gijón. Miércoles, 10 de junio 2020, 02:47 | Actualizado 09:10h. Comenta Compartir

A David Marrón, propietario de los restaurantes Crocante y Rumble, la crisis sanitaria le ha llevado a cerrar temporalmente el primero para centrarse en su otro local, más adecuado a las condiciones impuestas en la situación actual. «Nuestro negocio en Cimavilla no dispone de terraza ni de espacio suficiente para la separación entre mesas. Confiamos reabrir en otoño. En Rumble llevamos casi dos años funcionando con comida a domicilio y es lo que ahora nos está salvando los muebles», explica. El hostelero aún no ha podido cuantificar con exactitud las pérdidas sufridas durante el parón obligado, pero afirma que «son las suficientes para arruinar a cualquier pequeña empresa. Si nos hubiese cogido en tiempo de bonanza, el daño no sería tan grave, pero llevamos unos años flojos, con el sector renqueando y para nosotros cerrar los locales durante tres meses suponen pérdidas importantes, podemos estar hablando de entre 15.000 y 25.000 euros», detalla.

A pesar del momento crítico, su empresa ha logrado mantener cinco de los ocho empleos que desplegaba en sus dos locales. Respecto a las ayudas del Gobierno a las empresas, Marrón expresa que «ni las he visto ni se las espera. Puede que sí me hayan condonado tres cuotas de autónomos, pero 300 euros aquí es la caja de una mañana y las ayudas que me han hecho seguir en pie y que podamos estar trabajando han sido privadas». En todo caso, vería con buenos ojos medidas destinadas a dar oxígeno económico durante el reinicio de la actividad: «La facturación que estamos teniendo es de un 30% respecto a la habitual y eso no llega para los gastos. Me conformaría con que nos concedieran un aplazamiento en el pago de los seguros sociales y el IRPF, no pido perdonarlo porque ahora mismo no da para todo, pero que nos echaran una mano. Tengo a todos mis trabajadores fuera del ERTE y el mes que viene nos plantamos ya en más de 2.000 euros de seguros sociales, que no voy a facturar. Y para mí lo primero es que mis chicos, mi casero y mis proveedores cobren, porque es la única manera de que la rueda siga en marcha».

En cuanto a las normas higiénico-sanitarias, «en general estoy de acuerdo en que se haga todo lo posible para que se evite un rebrote. Nosotros también extremamos las precauciones y personalmente me siento cómodo trabajando con todas estas medidas. Habrá que seguir con paciencia». Agradece el apoyo de sus clientes: «Desde que abrimos han estado ahí y eso es muy gratificante». O el ofrecido por EL COMERCIO: «Lo valoro especialmente, el periódico siempre ha apoyado al sector y a la gastronomía regional». En el verano espera «frente a los pesimistas que hablan de batacazo, una respuesta positiva de los gijoneses. Son solidarios y creo que se moverán más por la ciudad».