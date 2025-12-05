A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero El segundo detenido, que le ayudó a deshacerse del cadáver y que ha confesado su implicación nueve meses después, ha quedado en libertad

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:23

Caso resuelto y el presunto autor del asesinato encarcelado. La desaparición el pasado 20 de febrero de un vecino de Sueca de 72 años, José María Guarinós, ocultaba tras de sí un violento crimen. Ahora, nueve meses después de que se le perdiera el rastro, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia, en colaboración con el equipo de Policía Judicial de Almussafes, han podido esclarecer este asesinato tras la confesión de uno de los dos detenidos, quien colaboró presuntamente en la ocultación del cadáver, trasladándolo hasta un quemador agrícola, donde le prendieron fuego para eliminar pruebas, y posteriormente enterrándolo.

El juez de la Plaza Número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, encargado del caso, ha acordado este jueves al mediodía la prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza para el presunto autor material del asesinato. El segundo detenido, que habría colaborado en las investigaciones indicando el lugar donde se deshicieron del cuerpo e incriminando al presunto homicida, ha quedado en libertad con medidas cautelares de apud acta con comparecencias periódicas ante el juzgado.

Ambos arrestados, uno como autor y el otro como cómplice o colaborador, están investigados en una causa abierta por un delito de homicidio u asesinato (se tendrá que ver si hubo alevosía o la víctima tuvo alguna posibilidad de defensa) y un delito continuado de estafa. Este segundo delito se les imputa porque presuntamente utilizaron la tarjeta bancaria del fallecido una vez cometido el crimen.

Los restos mortales de José María Guarinós, de 72 años, fueron localizados este pasado lunes 1 de diciembre en una parcela situada a las afueras de Sueca, utilizada por uno de los detenidos, gracias a la confesión de uno de ellos, quien únicamente habría participado en la ocultación del cadáver y no en el homicidio, de ahí que haya sido puesto en libertad tras declarar esta mañana ante el juez instructor de Sueca.

La desaparición fue denunciada el pasado 11 de marzo cuando la exmujer de José María se personó por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca ya que no tenía noticias de su exmarido desde hacía 15 días. La denunciante informó a los agentes que ninguno de los conocidos o allegados de su ex lo habían visto tampoco desde el 20 de febrero.