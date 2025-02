Una profesora supera el millar de 'me gusta' gracias al mensaje que le ha dejado un alumno La educadora de infantil ha enamorado a las redes sociales con las palabras del niño

Un niño de último curso de infantil ha encandilado a las redes sociales con el mensaje que le ha dedicado a su profesora en el colegio. «Te voy a escribir una carta» le dijo a la docente.

El alumno pidió a la profesora papel, boli y rotulador y le escribió unas palabras que se han vuelto virales en Twitter y que ni los usuarios de la red social ni la docente olvidarán.

- Seño, ¿me das un papel?.

- Claro, toma.

- Te voy a escribir una carta.



Y así es como en la recta final de esta promoción, te das cuenta una vez más, del privilegio de acompañarles en la aventura de aprender. pic.twitter.com/vlKHfEcw59 Señorita Rotesmeyer 🍏💚 (@larotesmeyer) May 31, 2021

«Seño Charo, espero no olvidarte. Tú me has querido mucho. Hemos llorado y hemos disfrutado. Tú estarás en mi corazón», escribía el niño en su carta.

La profesora, 'Señorita Rotesmeyer' en la red social, ha aprovechado el mensaje del alumno para hacer una reflexión sobre su profesión y el acompañamiento en los primeros pasos de su vida: «Y así es como en la recta final de esta promoción, te das cuenta una vez más, del privilegio de acompañarles en la aventura de aprender».

Siéntete afortunada, cuando un niñ@ escribe eso es que lo has hecho muy bien y has marcado su camino presente y futuro.

