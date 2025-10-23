El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Javier Vicent Fas con su hija, dos víctimas mortales de la catastrófica dana LP

Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:06

Comenta

Las pruebas de ADN han confirmado la identidad de la última víctima de la catastrófica dana, José Javier Vicent Fas, el hombre que desapareció en la tarde del 29 de octubre cuando se encontraba con su hija, una joven de 30 años con síndrome de Down, en una casa de campo en Pedralba.

Unos trabajos de limpieza del cauce del río Turia a su paso por el término de Manises posibilitaron el hallazgo de un cadáver momificado, el cuerpo disecado de Vicent Fas, según han podido constatar los biólogos forenses tras el correspondiente cotejo de muestras biológicas.

Los investigadores de la Guardia Civil y el forense estaban convencidos de que las pruebas de ADN confirmarían la identificación de la victima, ya que el estado de descomposición del cuerpo y sus características físicas así lo indicaban, además del lugar en el que fue encontrado.

Los empleados de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) dieron la voz de alarma sobre las cinco de la tarde del martes después de que lo desenterrara una de las máquinas excavadoras que remueve el terreno para limpia el cauce del Turia, según informa Las Provincias.

