Por qué puede ser peligroso el ibuprofeno

Domingo, 11 noviembre 2018

El ibuprofeno ha pasado a ser uno de los medicamentos más recurrentes para cualquier tipo de dolencia. Sin embargo, resulta más que conveniente tener precaución con su uso y no consumirlo sin la supervisión de un médico. Especial cuidado requiere no hacerlo siempre bajo las dosis recomendadas (nunca más de 2.400 mg al día).

Precisamente consumir una cantidad superior a la que se necesita es uno de los errores que se cometen con mayor asiduidad. El envase más común es aquel es de comprimidos de 600 mg., mientras que las recetas médicas no suelen indicar tanta dosis. Solo en España se venden unas 47 millones de cajas de este fármaco al año, de todas las dosis a la venta.

Un estudio (publicado en el Journal of the American College of Cardiology) muestra problemas entre las personas que toman simultáneamente ibuprofeno con anticoagulantes orales. En estos casos se ha registrado un mayor riesgo de sufrir infartos y mayores probabilidades de sangrado.