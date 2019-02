¡Que viene, que viene! La gripe nos visita de nuevo este inviern0 y, con ella, el aviso de que tarde o temprano se producirá una pandemia. Ciudadanos y Gobierno deben estar preparados para afrontar una epidemia global Un paciente se vacuna contra la gripe. / P. C. JUAN FUEYO Sábado, 16 febrero 2019, 20:13

Un perro en Nueva York sufre un catarro y es llevado al veterinario. Pocas horas después sufre una neumonía grave. Una PCR del lavado bronquial detecta H1N1, el virus de la gripe. El dueño había pasado la gripe unos días antes. En Iowa, un gato se infectó con el H1N1 cuando su dueño pasaba la gripe.

El virus de la gripe se llama influenza gracias a la astrología. Hace trescientos años se pensaba que las estrellas influenciaban el curso de las enfermedades. Ahora sabemos que una pandemia (pan: todo, demos: gente) suele originarla la aparición de un nuevo virus que pasará al hombre desde un animal, como ocurrió con el VIH, el virus del SARS, el ébola y el zika, entre otros. Muchos expertos coinciden en pensar que el origen de la siguiente pandemia será una granja del este de Asia, donde el virus de la gripe aviar y el virus de la gripe humana infectarán a la vez una piara, permitiendo que el material genético de los dos virus se combine en el cerdo para producir uno nuevo que infectará después al hombre y que, debido a la falta de inmunidad contra él, se extenderá rápidamente.

Hay muchas naciones candidatas a ser el origen de la siguiente epidemia global. En China el virus de la gripe aviar (influenza A H5N1) es endémico, y por eso no es de extrañar que el primer hombre enfermo con este virus fuese un viajero que provenía de este país. Pero la transmisión de hombre a hombre de este virus no parece fácil; por el contrario, el H5N1 es muy contagioso, y muchas veces letal, en aves de corral: en el este de Asia el virus de la gripe, durante un brote, puede matar al 100% de las aves de corral en millones de granjas, y en temporada baja los granjeros encuentran cada mañana al menos un animal muerto. África y las Américas pueden ser también el origen de una pandemia. De acuerdo con la Organización de Salud Panamericana, 500 millones de personas viven en áreas donde existen mosquitos que pueden transmitir zika. Y luego están las regiones insospechadas, que hasta hace poco parecían inocuas. Este es el caso de Siberia, donde la descongelación del permafrost, debida al cambio climático, deja expuestos cadáveres de enfermos de viruela que contienen fragmentos de este virus letal. Otros cuerpos sepultados que emergen al derretirse el permafrost contienen otros organismos peligrosos como las esporas de ántrax… Pero si hablamos de orígenes, debemos recordar que España no fue el punto de partida de la pandemia de 1918, aunque se la denomine 'gripe española'. Durante la Primera Guerra Mundial, los países combatientes censuraban las noticias de las muertes por gripe. España, que no participaba en el conflicto bélico, publicaba noticias sobre las víctimas en nuestro país, y por ello, los países involucrados en la guerra encontraron en la Península Ibérica su chivo expiatorio.

Hoy el mundo es más vulnerable a una pandemia que en 1918: la globalización, la vida moderna y la tecnología favorecen tanto al hombre como a los virus, que encuentran facilidades para extenderse por el crecimiento demográfico de las ciudades, la imparable deforestación (que acerca los animales que actúan como reservorio de zoonosis al hombre), el cambio climático y la facilidad para viajar alrededor del mundo de muchísimos ciudadanos de cualquier país, incluyendo naciones de Asia y África. Y luego están las mascotas. Observaciones en perros, gatos y hurones sugieren que en un futuro trágico las especies que potencialmente podrían actuar como reservorios de virus podrían vivir dentro de nuestras casas.

En los adultos sanos el sistema inmune que ha batallado con virus parecidos en el pasado suele combatir más o menos bien la gripe. Los niños pequeños y los ancianos pueden sufrir formas graves de la enfermedad, unos por no haber tenido contacto previo con los virus y los otros, porque su inmunidad se ha ido debilitado con los años. Por eso es importante reforzar nuestro sistema inmune mediante las vacunas. Un deber ciudadano.

Pero no todo depende de los ciudadanos: el gobierno debe estar preparado para dedicar fondos con urgencia para disminuir el contagio y crear una vacuna en caso de epidemia. El gobierno de los EE UU ha generado una vacuna contra el virus de gripe aviar, H5N1, y podría distribuirla entre la población si existiese peligro de epidemia. Aunque la fabricación de la vacuna del ébola necesitó 12 años (2003-2015), hoy en día los expertos predicen que puede generarse una vacuna contra un nuevo virus de la gripe en 24 semanas, y se está luchando porque sea posible en seis. Además, brotes de infecciones potencialmente peligrosas se monitorean con tecnología digital tipo 'big data', que, combinada con la observación por voluntarios en el terreno y su participación en las redes sociales, puede ayudar a detectar una epidemia en su punto de origen. Un paso más implicaría producir vacunas antes de que se diese el primer caso usando estrategias tipo 'machine learning', que predecirían cuál sería el siguiente agente de una pandemia, permitiendo comenzar a producir la vacuna incluso antes de que el virus saltase al hombre.

La gripe nos visita de nuevo este invierno y con ella el aviso de que tarde o temprano se producirá una pandemia. Ciudadanos y gobierno deben estar preparados para afrontar una epidemia global. Larry Brilliant, que luchó para erradicar la viruela, ha denunciado que un brote de virus es inevitable, pero que su evolución a una pandemia es opcional.

Autor: Juan Fueyo, neurólogo del M. D. Anderson Cancer Center de Houston