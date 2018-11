Se queda dormido al volante y despierta camino de un precipicio gracias a la narración de un gol de Osasuna «Sólo tuve tiempo para girar el volante y empotrar el coche contra un árbol», explica el hombre EL COMERCIO Gijón Domingo, 18 noviembre 2018, 11:27

El comentarista de fútbol sala Fran Gago logró salvarse de un destino trágico gracias al gol marcado por Kike Baraja en el partido Osasuna-Córdoba. Gago, quien se había quedado dormido al volante despertó cuando Alberto Sanz, locutor de la cadena Cope y comentarista del programa 'Tiempo de Juego', cantó el gol. Fue dicho sonido el que le hizo despertar y actuar en consecuencia, evitando la catástrofe. Eso sí, chocó contra un árbol y tiene algunas heridas, pero pudo salvar su vida.

Semanas después del susto, Fran ha contado su historia: «Yo, como hago de forma habitual, pongo por la tarde en el coche 'Tiempo de Juego'. Santi Duque era el que dirigía el programa aquel día. Se estaba jugando el Osasuna-Córdoba. El disco duro se me fue y me quedé dormido. De pronto, escucho '¡gooooool!' y me despierto. Veo que estoy fuera de la carretera y que voy camino de un precipicio. Sólo tuve tiempo para girar el volante y empotrar el coche contra un árbol», explicó.

Por su parte, Sanz también quiso manifestarse: «A mi no me había pasado esto en la vida. Es un gusto cantar goles (…) y si es para salvar una vida, todavía más». El encuentro finalizó con la victoria del Osasuna por 3 goles a 1.