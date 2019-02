La DGT quiere tener regulados los patinetes eléctricos a principios de verano A. Quintero Pere Navarro asegura que estos vehículos de movilidad personal deben circular por las calzadas y los carriles EFE Málaga Miércoles, 6 febrero 2019, 14:02

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado este miércoles que cree que «hacia el final del primer semestre podría estar aprobada» la norma que regule el uso de los patinetes eléctricos, de los cuales ha afirmado que pueden circular por el carril bici y la calzada. Navarro participado, junto al secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Carlos Daniel Casares, en la inauguración del V Encuentro de Ciudades que tiene lugar en Málaga.

«La norma está en proceso de consulta y participación y es pública para que todas las entidades relacionadas con los temas de movilidad en los ayuntamientos y asociaciones puedan presentar alegaciones al proyecto; luego la tramitación, pues como todo, es complicado», ha explicado al respecto el director de Tráfico. Asimismo, ha detallado que actualmente existen varias «ideas básicas» sobre el uso de los patinetes eléctricos. «Uno es 'no en las aceras', porque, como se dice en la DGT, las aceras son para el peatón y sólo podrán ir por las aceras juguetes que como máximo vayan a seis kilómetros por hora«, ha apuntado.

«El segundo es algún tipo de control, de homologación o certificación para que no nos entre cualquier cosa; mínimo control técnico. Y hay una tercera que desde luego no en la carretera, no vemos al patinete en el movimiento interurbano«, ha continuado. En este sentido ha matizado que »al final son los ayuntamientos; nosotros solo damos el marco general y luego los ayuntamientos son los que gestionan su vía pública«.

Elemento de movilidad

El director ha resaltado que pese al 'boom' del patinete eléctrico y la impresión «de que iba a ser el regalo estrella del »'black friday' y de las Navidades«, actualmente se ha reflexionado sobre su uso. »Ahora se está situando en que es un elemento más de la movilidad urbana pero que tiene una franja muy pequeña de uso, porque no sustituye a los desplazamientos en coche, ni a los desplazamientos en los transportes públicos; como mucho puede sustituir algún desplazamiento a pie. Y no sé si es una buena idea sustituir los desplazamientos a pie por moverse en patinete«, ha precisado al respecto.

De igual forma ha hecho un llamamiento a la calma debido a la preocupación con respecto a los patinetes surgida a raíz de «una noticia diciendo que una señora de 80 años había muerto atropellada» por estos aparatos, por lo que ha pedido situar «las cosas en su contexto» y ha afirmado que no ve riesgo en este vehículo. «Cundió el pánico en este país de que todos podíamos morir atropellados por el patinete. Y entonces nos llegó a la DGT una presión: elimínenlos, prohíbanlos o algo así, por miedo», ha finalizado.