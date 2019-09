«Quiero que se me reconozca por mi trabajo, no por ser mujer» Carme Pinós posa en su estudio. / JUSTIN RIDLER La profesional catalana ofrecerá hoy a las 19 horas una conferencia en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón sobre su obra reciente Carme Pinós Arquitecta ANA RANERA GIJÓN. Jueves, 5 septiembre 2019, 03:59

Carme Pinós (Barcelona, 1954) se licenció en Arquitectura y Urbanismo en su ciudad natal y en 1991 fundó su propio estudio. Desde entonces, ha ido llevando a cabo proyectos que abarcan desde reformas urbanas y obras públicas hasta el diseño de mobiliario. Sus trabajos le han valido para ganar numerosos galardones, entre ellos, el Premio Nacional de Aquitectura o el Berkeley-Rupp Prize por su contribución a la promoción de la mujer en la arquitectura y su compromiso social. Hoy ofrece una conferencia en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón, a las 19 horas.

-¿Cómo decidió estudiar Arquitectura?

-Fue cosa de mi padre. Quería que mi hermano mayor fuera arquitecto, pero, cuando él eligió Medicina, supe que me tocaría a mí la Arquitectura.

-¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como arquitecta?

-Empecé a trabajar con Enric Miralles (el que fuera su marido) y nos complementamos bien. Surgió un proyecto que no acababa de salir y empezamos a hacerlo juntos. Ganamos un segundo premio y ahí vimos que nos entendíamos. Seguimos participando en concursos y, a partir de ahí, nos llegaron encargos.

-¿Cómo entiende su arquitectura?

-Intento ser respetuosa con el lugar, entender el sitio físicamente y socialmente. Pretendo dar respuesta a lo que se plantea. Un arquitecto tiene mucha responsabilidad.

-¿Hay alguna obra suya a la que tenga especial cariño?

-La última que hago. Pongo tanta pasión en cada cosa que suelo andar enamorada de la última. Hay algunas más significativa como la Torre Cube en México. Esa obra cambió mi trayectoria, me hizo creíble. La Garduña en Barcelona, mi ciudad, también es especial.

-¿Qué supuso en su carrera ser Premio Nacional de Arquitectura?

-Fue un estímulo, aunque de aquella estos premios no eran tan importantes como ahora. Aunque los galardones dan visibilidad, prefiero encargos que premios.

-Recibió un premio por su aportación como mujer. ¿Ha sufrido el machismo en su trabajo?

-Procuro no pensarlo. La incorporación de la mujer al mundo laboral ya es un hecho. Las generaciones que ahora mismo están al mando todavía pueden tener cierto machismo, pero las nuevas generaciones ya han crecido con las mujeres. Yo, en todo caso, quiero que se me reconozca por mi trabajo, no por ser mujer. No quiero que me elijan por cupo, sino porque soy mejor.

-Además ha creado su propia línea de mobiliario. ¿Cómo surgió la idea?

-Empecé diseñando cosas para mi casa. Yo digo que soy constructora. Se me ocurrió la posibilidad de hacer muebles y, con la crisis, como tenía menos trabajo, empecé a producirlos. Ahora la colección me la fabrican en Portugal y la comercializan, porque yo no paro de diseñar cosas y ya no podía dedicar tiempo a la producción y la venta.

-¿Qué proyectos está llevando ahora a cabo?

-Estoy sufriendo con un proyecto muy grande en México: 700 viviendas, oficinas y un hotel. Estoy haciendo casas en México, Australia y Mallorca. Tengo bastantes cosas que hacer después de este verano.

-¿Hay algún proyecto que le hubiera gustado hacer y no pudo?

-Todos los proyectos que presento a concurso me gustan. En todos entrego mucho y cuando no gano siempre me queda la espinita. Ahora, por ejemplo, estoy esperando un veredicto. Siempre quiero ganar.

-¿De dónde saca la inspiración?

-Me inspiro escuchando al cliente, mirando al contexto. Yo veo más arte que arquitectura y nunca desconecto de los proyectos. Trabajas con tu sensibilidad, con tu filosofía. Estoy leyendo constantemente, siempre me estoy enriqueciendo. Cada vez que voy a un lugar, me estimula.